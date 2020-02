Chi l’ha visto? : la scomparsa di Barbara Corvi e Angela Costantino

Nell’ultima puntata del noto programma rai Chi l’ha visto? Federica Sciarelli si è occupata del caso di scomparsa di due donne, mogli di due fratelli: Barbara Corvi e Angela Costantino. Barbara e Angela sono scomparse a 15 anni di distanza.

A parlare ai microfoni del programma di Rai3 è stato Roberto Lo Giudice, marito della signora Corvi. Dalla scomparsa della donna sono trascorsi 10 anni. Tuttavia, la sua famiglia spera ancora di ritrovarla sana e salva. Risulta misterioso e inquietante come 15 anni prima la cognata di Lo Giudice, Angela Costantino, sia scomparsa senza lasciare alcuna traccia. Tuttavia, secondo la giustizia, il destino della donna sarebbe evidente: fu un caso di omicidio.

Chi l’ha visto? : c’è un legame tra la scomparsa di Barbara e Angela?

Intervistato a Chi l’ha visto? Roberto Lo Giudice ha negato qualsiasi legame tra la scomparsa di sua moglie Barbara Corvi e la cognata Angela Costantino. L’uomo, solamente due mesi dopo la scomparsa della consorte, si è rifatto una vita. Roberto ha giustificato il tutto affermando che avesse bisogno di una donna che desse una mano in casa, tra figli e pulizie quotidiane.

Per questo aveva chiesto aiuto alla sorella della moglie di suo fratello. Lo Giudice ha precisato che il fidanzamento con questa nuova donna fosse avvenuto dopo e che con lei non avesse avuto rapporti per due mesi. La scelta dell’uomo lascerebbe intendere la sua convinzione che Barbara non sarebbe più tornata a casa.

Barbara si era innamorata di un altro uomo

È necessario precisare come Barbara Corvi si fosse innamorata di un uomo di colore. Proprio il giorno precedente alla sua scomparsa, quest’ultimo l’avrebbe obbligata a confessare il tutto alla sua famiglia. Barbara sarebbe cambiata non dimostrando più di essere una “mamma”.

Lei e il marito erano divenuti separati in casa da mesi. Parlando di Angela Costantino, invece, aveva solamente 25 anni quando si innamorò di un altro uomo dopo che il marito finì in carcere. Scomparve dopo essere rimasta incinta. Roberto Lo Giudice ha detto che Angela si sarebbe rifugiata in un convento a Firenze.

Proprio dal capoluogo toscano, l’uomo avrebbe ricevuto una presunta cartolina da Barbara. Un tentativo di depistaggio come hanno fatto sapere gli inquirenti, in quanto la grafia sulla cartolina non corrispondeva a quella della moglie di Lo Giudice. Angela Costantino sarebbe stata in realtà uccisa strangolata dai parenti del marito, come punizione per aver tradito quest’ultimo mentre si trovava in prigione.