Uomini e Donne, anticipazioni 27 febbraio: “Completamente nudo”, imbarazzo in studio

Terzo appuntamento del parterre senior di U&D

Anche oggi pomeriggio si ripete lo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere la terza puntata dedicata al Trono over.

Dopo un episodio in cui Marcello è stato protagonista per via della nuova spasimante, cosa accadrà più tardi nello studio 6 dell’Elios in Roma? Possiamo darvi qualche anticipazione grazie ai canali social della storica trasmissione Mediaset.

Spoiler Trono over: Massimiliano è Valentina M. discutono

Stando agli ultimi spoiler, il nuovo appuntamento del parterre senior di Uomini e Donne, trasmesso oggi pomeriggio dalle ore 14.45 alle 16:10 svelano che si riprenderà il racconto lì da dove eravamo rimasti.

Infatti Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Massimiliano e Valentina M. per gli ultimi aggiornamenti sulla loro frequentazione. Dopo che il cavaliere si è tirato indietro, l’Autiero proverà in tutti i modi di mettere in guardia la nuova dama.

La donna lo farà con queste parole che riceveranno un applauso da parte del pubblico in studio: “Valentina per favore ti alzi da quella sedia?”. A quel punto prenderà la parola anche Armando per dire la sua sulla vicenda. Il ragazzo napoletano parlerà con Massimiliano invitandolo a pensarci bene, prima di prendere una decisione che poi potrebbe pentirsi.

Uomini e Donne: confessione choc di un nuovo cavaliere

Le anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne, svelano anche che dopo aver parlato di Massimiliano e Valentina M., si parlerà di Barbara De Santi e il cavaliere Michele. Una donna del pubblico, però, si scaglierà contro la dama e in studio anche l’opinionista Tina Cipollari avrà una discussione con la signora. Poi avremo delle notizie su Antonella.

Dopo aver chiuso la frequentazione con Jean-Pierre, quest’ultima sarà alle prese con un nuovo spasimante. L’uomo, però, farà una confessione che lascerà a bocca aperta pure la padrona di casa Maria De Filippi. La new entry dirà che dorme completamente nudo a letto e che in casa ha un costume da Batman. Ecco il video spoiler: