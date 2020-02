Sossio Aruta il web lo attacca “Per soldi lasci una bimba piccola?”

Il web attacca Sossio Aruta, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex cavaliere criticato per aver lasciato la piccola Bianca per i soldi

E’ entrato da qualche giorno nella casa del GF Vip e già il web lo ha attaccato. Di chi stiamo parlando? Ma di Sossio Aruta, compagno di Ursula Bennardo e papà della piccola Bianca. L’ex cavaliere è stato criticato per aver lasciato la piccola e aver preferito i soldi. A scatenare il putiferio è stato un video messaggio spuntato sul profilo di Sossio Aruta per Ursula Bennardo registrato prima del Gf Vip.

Nel messaggio lo storico volto di Uomini e Donne ha detto che la vita è proprio imprevedibile. Infatti, dalla nascita di Bianca si sarebbero separati per la prima volta, ma aggiunge che era sicuro che lei sarebbe stata la sua prima fan. Il messaggio era rivolto a Ursula ovviamente e aggiungeva che lei lo avrebbe seguito insieme alla loro principessa Bianca.

Sossio Aruta per soldi al Grande Fratello Vip

Nel suo messaggio concludeva dicendo che lui le avrebbe pensate ogni singolo giorno, e che le avrebbe rese orgogliose di lui. In effetti, la compagna Ursula lo sostiene sin dal suo ingresso sui social. Non appena i fan hanno visto questo messaggio subito si sono scagliati contro Aruta.

Tante le critiche, che hanno detto con chiarezza come Sossio cosa non farebbe per i soldi. Molti sono infatti convinti che Aruta non ha saputo resistere al richiamo dei soldi e ha avuto il coraggio di lasciare una bimba così piccola.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è dunque attirato le polemiche del web, altro che gradimento. Il suo ingresso nella casa pare non sia stato ben visto dagli utenti, e la vista del messaggio ha peggiorato le cose. Tanti gli hanno anche detto che così è più facile fare soldi piuttosto che lavorare.

Aruta attaccato dal web

Le polemiche quindi sono state tante e anche molto pesanti. Sossio Aruta, ex volto di Uomini e Donne over e protagonista di Temptation Island Vip, è impegnato attualmente con Ursula Bennardo.

La coppia si è conosciuta e innamorata negli studi del dating show di Maria De Filippi. Insieme i due hanno alti e bassi che negli ultimi tempi si sono attenuati, tanto da far decidere loro di allargare la famiglia. Infatti, quattro mesi fa è nata la piccola Bianca, prima figlia della coppia.

Sossio e Ursula hanno presentato sui social la piccola. In questo caso la rete si è complimentata per l’evoluzione del loro amore.