Alba Parietti si mostra con la mascherina, Io l’unica cogl*ona ad indossarla” (Video)

Utilizziamo tutti la mascherina negli aereoporti nei mega store nelle stazioni , sui treni, nei luoghi di grande affluenza. Non è a discrezione è educazione civica e’ rispetto per il prossimo. Il personale non è stato obbligato ne rifornito e vengono a contatto con milioni di persone. La mascherina serve a non infettare il prossimo. Ci deve essere ovunque liquido disinfettante per lavarsi le mani, mascherine ibbligatorie nei posti con grande affluenza di persone , soprattutto per il personale. È senso di responsabilità civile è rispetto per il prossimo e per noi stessi x non è panico è semplice consapevolezza @coronaviriuss