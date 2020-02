Antonella Elia e Valeria Marini GF Vip lite furiosa qui finisce male

Lite furiosa fra Antonella Elia e Va leria Marini al GF Vip, fra le due concorrenti non tira buon sangue e sono già ai ferri corti

Tutti sanno che fra Antonella Elia e Valeria Marini non c’è proprio alcuna simpatia, e le due concorrenti del GF Vip litigano di brutto. Già era nell’aria ancora prima che la Marini facesse ingresso nella casa che qualcosa sarebbe successo. La Marini è entrata nella Casa lunedì scorso, durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, e la Elia non gradisce la sua presenza.

Quando Signorini aveva annunciato che la Marini sarebbe entrata come concorrente Antonella ha fatto una brutta faccia. La Elia lo ha anche detto in diretta che non le piaceva la presenza di Valeria nella casa, e infatti le due non hanno perso tempo. La litigata è arrivata molto presto, ed è anche stata abbastanza accesa. Lo scontro ha visto le due concorrenti alzare di molto i toni.

Antonella Elia e Valeria Marini lite violenta

Antonella e Valeria erano in giardino e hanno iniziato a litigare a causa dell’amicizia che entrambe nutrono per Aristide Malnati. Valeria mentre era in piscina ha proposto a Malnati di insegnargli lo stile ‘delfino’. Antonella non l’ha presa bene e gli ha detto che se avesse fatto il delfino con Valeria con lei avrebbe chiuso.

Alle parole della Elia la Marini è passata subito all’attacco e ha ribadito ad Antonella che lei e Aristide erano amici da molto prima. Valeria ha quindi sottolineato che lei veniva dopo. Malnati ha quindi rivelato che conosceva da prima la Marini, e ha promesso ad Antonella che avrebbe fatto insieme la sauna. La lite però è degenerata e le due donne si sono animate.

La Marini ha detto ad Antonella di non essere solidale

La lite fra Antonella Elia e Valeria Marini è proseguita in giardino e le due donne se ne sono dette di tutti i colori. Valeria ha ribadito ad Antonella che non faceva una bella figura a comportarsi in questo modo. L’ha anche accusata di non essere solidale con le altre donne.

Antonella ha replicato dicendole che era convinta di essere simpatica ma che a lei non piaceva affatto. E ha detto a Valeria che meritava di stare in quella casa perché fuori non aveva nulla.

La Marini di fronte alle offese e alle parole dette da Antonella non ha fatto una piega, è rimasta indifferente. Vedremo cosa accadrà alla prossima lite, che ci sarà sicuramente!