Sossio Aruta GF Vip 4 rischia la squalifica: non doveva farlo

E’ entrato da poco al GF Vip e già Sossio Aruta rischia la squalifica, l’ex volto di Uomini e Donne ha reso noti i risultati raggiunti in classifica dal Benevento

Da poco entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta sta facendo discutere. E non solo, sta anche rischiando la squalifica! Ma cosa è successo? Cosa ha fatto l’ex calciatore? Di certo non sta avendo un comportamento positivo, e il compagno di Ursula Bennardo sta attirando diverse critiche.

I due da pochi mesi hanno avuto la piccola Bianca e Sossio è entrato lunedì scorso nel reality. Il suo nome è stato fatto da Alfonso Signorini durante l’ultima diretta, assieme a quello di Valeria Marini. Tuttavia, pare che l’entrata di Sossio non abbia riscosso alto gradimento sui social. Molti si sono chiesti come mai non è rimasto a casa con la piccola.

Sossio Aruta ha rivelato qualcosa che non doveva dire

Sono state tante le critiche per l’ingresso di Aruta nella casa e gli utenti hanno detto che lo ha fatto per i soldi. Per fortuna però molti altri pensano anche che la simpatia di Sossio porti nella casa un po’ di leggerezza e comicità.

Tuttavia, quella che doveva essere, o almeno così sembrava, una permanenza lunga, rischia di essere troncata sul nascere. Infatti, Sossio rischia la squalifica per qualcosa che non doveva dire. Il concorrente ha violato il regolamento perché ha detto qualcosa che è successa fuori. Di cosa si tratta?

Pare che Aruta ha reso noti ai compagni i risultati raggiunti in classifica dal Benevento, squadra in cui lui ha giocato nel 1997 e nel 2002. Ha anche affermato che andrà in serie A perché dista 20 punti dalla seconda. Poi però, quando Fabio Testi gli ha chiesto qualcosa sul Milan Sossio ha fatto dietrofront.

Aruta convocato in magazzino

Aruta si è dunque reso conto di aver violato il regolamento? Fatto sta che l’inquadratura è stata staccata e Sossio è stato convocato in magazzino. Sicuramente gli autori lo hanno ripreso, ma adesso cosa succederà? Come tutti sanno, il regolamento del GF vieta ai concorrenti di raccontare ai compagni della casa cosa succede nel mondo esterno.

Infatti, a decidere cosa comunicare ai concorrenti deve essere il GF, come ha fatto per il coronavirus. Cosa accadrà adesso a Sossio Aruta? Che cosa deciderà per lui la produzione? Potrebbe anche rischiare la squalifica, come è stato per altri concorrenti. Staremo a vedere cosa succederà nella prossima diretta del Grande Fratello Vip!