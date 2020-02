Ragazza condivide selfie con le amiche: ma non è da sola… [FOTO]

Ragazza condivide nella chat di gruppo alle amiche i postumi di una sbronza. La sorpresa mette i brividi!

“Toh, fammi mandare questo selfie alle amiche: sono davvero un disastro!”. Avrà pensato più o meno così la ragazza protagonista della nostra storia. Peccato che la fotografia scattata celi un dettaglio raccapricciante, notato dagli amici subito pronti a farglielo notare.

Olivia Nunn aveva scarrozzate in giro per la città con le ragazze e fatto qualcosa di molto comune la mattina seguente – spedire un selfie del proprio volto sofferente alla chat di gruppo, per dimostrare quanto siamo veramente sbronzi. Con un’espressione tradente di aver avuto giorni migliori, Olivia ha mandato un’immagine mentre andava in letargo portando la felpa con il cappuccio in attesa di lasciar passare il dolore.

Ospite da incubo

Ma non aveva notato un ospite indesiderato in posa – e i suoi amici dall’occhio di falco l’hanno immediatamente avvisata: non era sola. Il cappuccio in cui Olivia si era ritirata come uno spazio sicuro quando si sentiva un po’ fragile era condiviso da un ragno che induceva un incubo. Era così vicino eppure non ne aveva idea…

La chat di gruppo delle ragazze è stata lasciata in preda all’isteria e una, Grace Graham, si è precipitata su Twitter per condividere l’esperienza, probabilmente nient’affatto gradita ad Olivia.

Inclusa la foto in cui appare l’enorme e inquietante insetto, nascosto a pochi centimetri dall’occhio di Olivia. Dopo quasi 24 ore, Grace ha scritto di non riuscire ancora a superare l’accaduto: vedere Olivia ritrarsi in preda ai postumi della sbornia e avvistare un ragno appostato nel suo cappuccio. Da allora il post ha raccolto migliaia di like e commenti, mentre altri sono rimasti sconvolti. Forse l’unica a non essere profondamente turbata è stata proprio Olivia.

Un utente immaginava che la sua anima avrebbe lasciato il corpo. Un secondo, semplicemente, si sarebbe dato fuoco. Un terzo ha ipotizzato la ragazza fosse intrappolata come Ryan Reynolds in Buried. Nessun posto dove fuggire. Non può togliere il cappuccio, non può muoversi, non può battere ciglio, niente.

Esperienza comune

Un uomo ha condiviso la sua esperienza simile, rispondendo con la foto di un ragno che strisciava fuori dal collare del suo maglione durante un servizio fotografico.

Per fortuna, tra tutti gli isterismi, una persona ha saputo mantenere la calma: Olivia. Rispondendo alla domanda di un’amica sull’attuale stato d’animo le ha fatto simpaticamente presente che i bei ragni sono degli amici. Adorabile.