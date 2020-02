San Valentino: le richieste più hot agli hotel

Le richieste più stravaganti a San Valentino

Anche in questo febbraio ormai agli sgoccioli le coppiette hanno festeggiato San Valentino. Ogni anno un gran numero di persone organizza giornate speciali con la propria dolce metà. E spesso ciò si traduce in scenari interessanti per il personale di spa e hotel.

Oltre alle grandiose dichiarazioni d’amore e alle proposte di matrimonio, gli operatori alberghieri hanno pure assistito ad alcune scene piuttosto imbarazzanti e gli ospiti hanno posto domande davvero bizzarre.

Così più di 30 manager di hotel e spa impegnati con il sito web di prenotazione SpaSeekers hanno spifferato alcuni degli strani e piuttosto audaci messaggi ricevuti dai clienti prima delle loro visite. Nonostante sia passato parecchio tempo dalla ricorrenza, crediamo che valga comunque la pena leggerle: qualche sorriso lo strapperà!

Mi ecciterò durante un massaggio?

Per alcuni uomini niente è peggiore di avere un’erezione in un momento inappropriato, ma è un problema molto comune. Sebbene possa essere un indicatore di eccitazione fisiologica, non indica necessariamente la presenza di un desiderio emotivo o sessuale. Il tatto può stimolare il sistema nervoso parasimpatico e i terapisti spesso effettuano valutazioni professionali per stabilire la risposta fisiologica al tatto dalle intenzioni sessuali inopportune.

Il team del servizio clienti di SpaSeekers ha sentito domande da uomini (e donne) alla ricerca di raccomandazioni sul “problema”. Quasi sempre le richieste si concentrano intorno a San Valentino date le numerose prenotazioni per un massaggio di coppia e il timore che i bollenti spiriti prendano il sopravvento.

È sicuro fare sesso in una vasca idromassaggio o in una piscina?

Secondo SpaSeekers, l’idea dell’acqua calda e dei getti veloci fa impazzire tanti clienti. Difatti, i loro telefoni e social media aziendali sono stati invasi da domande sulla possibilità di fare sesso al loro interno. Malgrado sembri vagamente romantico, non è né consigliato né autorizzato nella maggior parte delle strutture. Inoltre, comporta ulteriori rischi per la salute, come eruzioni e infezioni.

Servizio in camera con supplemento di spezie e…

Dalle ostriche agli asparagi, il personale dell’hotel è inondato da richieste di afrodisiaci di ogni tipo da portare nelle camere intorno a San Valentino. Tendono ad aumentare in questo periodo, in quanto gli ospiti meno probabilmente lasciano la camera.

Più di uno ha sperato si mettesse musica sexy durante i trattamenti termali, tra cui le hit di Marvin Gaye e un sacco di smooth RnB. Infine, fioccano le domande di canali per adulti e le pareti insonorizzate.