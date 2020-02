Vittorio Sgarbi, passo indietro dopo la lite con Barbara D’Urso?

L’ultima puntata di Live: Non è la D’Urso è stata molto particolare. Non solo, infatti, è andata in onda senza pubblico per l’emergenza Coronavirus, ma il pubblico ha assistito ad una lite molto forte in studio.

Il diverbio ha riguardato Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso. La gravità della situazione è stata confermata ulteriormente dal fatto che l’uomo è stato praticamente bandito da Mediaset. Ma qual è la reazione di Sgarbi? Le sue parole durante un’intervista rilasciata a Libero.

Vittorio Sgarbi, ospitate a Mediaset cancellate dopo il litigio

“Barbara è molto influente” ha esordito Vittorio Sgarbi nel corso dell’intervista. Il riferimento, naturalmente, appare molto chiaro. Proprio dopo il litigio negli studi di Live, le due ospitate che in questi giorni Sbagrbi doveva fare in Mediaset sono state cancellate.

È stato lui stesso a confermarlo “dovevo andare ospite in studio da Nicola Porro ma mi ha chiamato dicendomi che non poteva avermi”. E poi prosegue “dovevo andare da Chiambretti, che aveva preparato per me una puntata sui miei genitori. Era molto addolorato nel comunicarmi che non si poteva più fare”. La motivazione? Non sarebbe stato opportuno! Ed ecco che è proprio in questo che Vittorio Sgarbi ribadisce l’enorme influenza di Barbara D’Urso in casa Mediaset.

Dalla dichiarazione di guerra alla richiesta di pace

Vittorio Sgarbi è davvero molto arrabbiato per quanto sta avvenendo. “Se vogliono la guerra, guerra sia” ha detto, riferendosi alle ospitate su La 7 e sulle reti Rai. Nel corso dell’intervista, il critico non risparmia giudizi pesanti sulla D’Urso e sul suo modo di condurre le interviste. Ha detto “Da del tu al premier Conte e lui risponde con il lei. Dice dimmi alla virologa la quale risponde con Signora D’Urso”.

E poi, dopo aver ricordato le fasi salienti del litigio si lascia andare ad una richiesta “Ho detto una leggerezza, c’è stato un equivoco. Raccomandare a me non ha senso”. E poi i toni si ammorbidiscono così come l’uomo che esprime la sua volontà di chiarire con la D’Urso, magari in un confronto testa a testa che possa portarli a sancire la pace. Barbara accetterà?