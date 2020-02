Oroscopo Branko 27 febbraio 2020: Toro innamorato, cambiamenti per Pesci

L’oroscopo di Branko del 27 febbraio 2020 annuncia novità davvero succose. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di giovedì per tutti i segni zodiacali.

Branko oroscopo 27 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – La quadratura di Luna-Marte causa litigi senza veri motivi, vi rende irritabili e troppo passionali. La sfida che questo transito vi lancia è di sfogarvi senza trascendere, soprattutto nei rapporti di lavoro. Siete diversi da loro, ma non per sempre.

Toro – In questa giornata avete dei transiti bellissimi per l’amore. Giove consiglia agli innamorati di convolare subito a nozze, i cuori solitari devono intensificare gli incontri.

Gemelli – Prima di buttarvi in nuove imprese, anche negli affari, l’oroscopo di Branko consiglia di controllare la vostra salute. Ci sono segnali incoraggianti che arrivano da Luna e Venere in Ariete, che vi spronano a intensificare gli incontri e gli appuntamenti.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Con Luna in Ariete dovete fare attenzione a ciò che succede nel vostro ambiente lavorativo: qualcuno si sente scavalcato. Per tale motivo, dovete difendere i vostri interessi o le vostre attuali posizioni. Dedicatevi alla famiglia finché Venere torna positiva.

Leone – La felice posizione della Luna accanto a Venere in Ariete incide sulla vostra vita sentimentale, suggerisce soluzioni in famiglia e calma i rapporti con parenti e figli. I single potrebbero prendere gli incontri come l’avventura di una notte.

Vergine – In questa giornata siete molto preoccupati, ma le vostre preoccupazioni sono esagerate come il disagio nei confronti di colleghi e collaboratori. Inoltre, potreste avere un’idea per fare strike. Stelle appassionate in amore.

Previsioni di giovedì 27 febbraio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Il cammino dell’amore deve essere un po’ tortuoso, altrimenti che gusto c’è? Con certe Lune dovete capire se vale la pena o no reagire alle provocazioni del coniuge o degli amanti. Anche nel lavoro non sapete che pesci pigliare.

Scorpione – In campo professionale sono favoriti gli over 40 e non i giovanissimi. La ragione è che siete governati da due corpi celesti vecchi: Giove e Saturno. Marte è giovane, mentre Venere è giovanissima, l’amore non ha età.

Sagittario – Ieri la Luna ha cambiato segno, ma oggi si congiunge a Venere in Ariete, stazione preferita dei vostri viaggi amorosi e passionali. Sempre impegnativa la situazione domestica, specie per coloro che devono ancora sistemare i figli. La particolare posizione del Sole indica problemi o rapporti intensi con una figura maschile importante.

L’oroscopo di Branko del 27 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – C’è una confusione mai vista prima nel mondo dell’attività professionale e degli affari. Per fortuna, sapete come superare anche questa crisi. Attenzione a qualche segnale di debolezza nella salute.

Acquario – In questa giornata la Luna è bellissima per l’amore. Neanche Urano contrasta il vostro rapporto, quindi approfittate del momento per chiedere qualcosa di più alle persone amate. Fatevi furbi nelle questioni finanziarie e non fidatevi delle offerte che provengono dalla rete.

Pesci – Il vostro è un segno che non è molto interessato ai cambiamenti in certi settori della vita, ma se si presentano è bene accettarli. Non dimenticate le previsioni del 2020. Siete pronti per una nuova navigazione.