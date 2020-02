Luigi Favoloso di nuovo in fuga ma stavolta in dolce compagnia

Luigi Favoloso è indubbiamente uno dei personaggi più discussi del momento. Dopo la denuncia dell’ex Nina Moric che lo ha denunciato per violenze sia su di lei che sul figlio Carlos, le partecipazioni dell’uomo in TV sono state tantissime.

L’ultima, in ordine di tempo, quella a Live: Non è la D’Urso di domenica scorsa, andata in onda senza pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus. In queste ore si è tornato a parlare dell’uomo che sarebbe nuovamente scappato dall’Italia. A confermarlo lui stesso in una telefonata a Pomeriggio Cinque.

Luigi Favoloso, la fuga all’estero in dolce compagnia

Luigi Favoloso non è nuovo a fughe dall’Italia. Ricordiamo, infatti, che a cavallo tra dicembre e gennaio l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce per circa un mese. E adesso è andato via di nuovo. Nonostante l’iter giudiziario che ha preso il via, Luigi Favoloso è partito e lo ha comunicato in diretta TV telefonando a Barbara D’Urso durante Pomeriggio Cinque.

L’uomo ha chiarito di essere nuovamente andato via dall’Italia ma di non averlo fatto, questa volta, da solo. Con lui, infatti, ci sarebbe Elena Morali, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e de La Pupa e il Secchione. Una fuga che apparentemente potrebbe sembrare fatta da due persone che stanno insieme ma non pare essere così.

Favoloso-Morali, già al centro del gossip

Abbiamo anticipato come Luigi Favoloso sia, ormai da mesi, al centro dell’attenzione mediatica per le vicende con l’ex Nina Moric. Anche la sua nuova compagna di viaggio, però, non è nuova al gossip dal momento che si è resa protagonista di uno dei triangoli amorosi più discussi del momento.

La showgirl ne aveva parlato, in lacrime, agli inizi del 2020 proprio a Pomeriggio Cinque fornendo tutti i dettagli del triangolo con Daniele Di Lorenzo e Gianluca Fubelli Scintilla. Secondo Di Lorenzo, presente in studio, Luigi Favoloso avrebbe coinvolto la sua ex in una paparazzata.

“Elena è malata, ha bisogno di aiuto” ha detto riferendosi alla fuga dei due in Libano, a Beirut. Inevitabile la replica della ragazza “La malattia ce l’ha lui in testa. Il viaggio? Volevo andare via per il Coronavirus”.