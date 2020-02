Al Bano e Romina Power pizzicati insieme mano nella mano, la dura reazione di Loredana Lecciso

Al Bano e Romina Power insieme in tv dopo Sanremo 2020

Da venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5 parte la 19esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo una serie di rumors, finalmente è arrivata la conferma: Al Bano e Romina Power saranno ospiti fissi per tutte le puntate.

I due cantanti da tempo hanno messa da pare le loro incomprensioni e ora vanno d’amore e d’accordo. Ricordiamo che agli inizi del mese la storica coppia ha partecipato anche alla 70esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Raccogli l’attimo’, scritto dal paroliere siciliano Cristiano Malgioglio.

Nel frattempo i due cantanti hanno realizzato un servizio per il magazine Nuovo Tv contenenti anche delle rivelazioni da parte della terzogenita Cristel Carrisi. Quest’ultima tempo fa aveva espresso il desiderio di rivedere i propri genitori insieme anche dal punto di vista sentimentale.

Al Bano e Romina Power pizzicati insieme

Ovviamente i fan di Al Bano e Romina Power sperano che ritornino insieme. Nel frattempo i due artisti sarebbero stati paparazzati insieme dal magazine Oggi che ha pubblicato gli scatti in esclusiva nel nuovo numero. La storica coppia con molta probabilità in fondo non ha mai smesso di amarsi.

Il Maestro di Cellino San Marco e la cantante statunitense nel corso di questi anni hanno da sempre parlato della fine del loro matrimonio come un lutto, un qualcosa che non è stato facile superare per nessuno dei due, anche se a chiedere il divorzio era stata proprio l’americana.

La reazione di Loredana Lecciso

E in tutto questo qual’è stata la reazione di Loredana Lecciso? Quest’ultima dal canto suo, trova sempre il modo di ricordare a coloro che la seguono sui social network e soprattutto alla sua rivale in amore Romina Power che è lei a trovarsi ogni giorno al fianco di Al Bano.

Ma in questo caso la cantante statunitense ha messo in atto un gesto che sicuramente avrà infastidito l’ex soubrette salentina prendendo la mano del Maestro Carrisi. La foto in questione potrebbe aver irritato la madre di Jasmine e Bido, la quale avrebbe già pronta la sua vendetta? A questo punto non rimane che attendere e scoprire quale sarà il contrattacco dell’ex compagna di Al Bano.