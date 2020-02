Giorgio Manetti affonda Gemma Galgani: “Io so perché sta da dieci anni la, ora dico la verità…”

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Dopo un periodo in sordina Giorgio Manetti è tornato a tuonare contro la sua ex fiamma Gemma Galgani. Il gabbiano fiorentino ha rilasciato una lunga intervista al magazine di gossip Nuovo Tv criticando la presenza della dama torinese all’interno del Trono over di Uomini e Donne.

Secondo l’ex cavaliere, la presenza di Gems nel dating show di Maria De Filippi non avrebbe più senso visto che ormai sono trascorsi dieci anni dalla prima volta. Nonostante in questo decennio sono passati tantissimi pretendenti, lei rimane comunque lì. Mentre George ha trovato l’amore al fianco della concittadina Caterina.

Le parole al veleno contro la dama torinese

E mentre Giorgio Manetti è felice al fianco di Caterina, Gemma Galgani da dieci è anni è al parterre senior a trovare l’anima gemella, o qualcos’altro? Intervistato da Nuovo Tv il gabbiano toscano ha detto che è difficile pensare che una persona sia nel dating show di Maria De Filippi da molto tempo dicendo ancora di non aver trovato l’amore.

Per l’ex cavaliere del Trono over la sua ex è incoerente ma anche le altre persone che si recano lì in cerca del personaggio. “Se non hai le qualità è inutile stare in tivù a raccontare storie varie. La gente non è stupida”, ha tuonato Manetti. Dopo le dure affermazioni del 63enne quale sarà la reazione della diretta interessata?

Giorgio Manetti spiega perché ha lasciato Uomini e Donne

Nel corso della lunga intervista per il periodico Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha spiegato anche perché anni fa ha lasciato il Trono over di Uomini e Donne. Il gabbiano ha detto che la padrona di casa Maria De Filippi gli ha concesso sempre molto spazio dove ha potuto dimostrare qual’è la sua vera personalità. Ma dopo un po’ di tempo l’ex cavaliere ha sentito il bisogno di dire basta, perché non si trovava più a suo agio in quell’ambiente.

Non riusciva più a esprimersi e a farsi capire, non soltanto dal pubblico in studio ma anche quello da casa. A quel punto ha scelto di mollare tutto e seguire la sua strada lontano dalle telecamere e dai riflettori. Resta il fatto che dopo U&D non è più apparso sul piccolo schermo.