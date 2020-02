Maria De Filippi confessione choc: “Uomini e Donne è diventato un inferno per colpa di Tina Cipollari: ecco cosa fa”

Maria De Filippi parla di Tina Cipollari e delle registrazioni di Uomini e Donne

Nelle ultime ore Maria De Filippi, attraverso una conferenza stampa, ha presentato il Serale della 19esima edizione di Amici. Durante il confronto con i giornalisti la conduttrice ha svelato qualche aneddoto su quello che accade durante le registrazioni di Uomini e Donne.

La moglie di Maurizio Costanzo si è mostrata abbastanza tranquilla ma nello stesso tempo ha detto che negli ultimi tempi fa fatica gestire il suo lavoro. Il tutto anche per un problema personale dell’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima sta rendendo le registrazioni del dating show un vero e proprio inferno. Ricordiamo che la vamp dà il suo meglio, per molti positivo ma per altri negativo, quando c’è il Trono over. Il motivo? Perché litiga con la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Stoppata registrazione del Trono classico, questa settimana solo il parterre senior

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, possiamo dirvi che questa settimane non ci sarà la registrazione del Trono classico, mentre quella dedicato agli over è programmata per domenica pomeriggio.

Per le storie dei tronisti e corteggiatori in realtà non ci sono problemi, infatti rispetto agli appuntamenti trasmessi su Canale 5 le registrazioni sono avanti. Mentre per il parterre senior necessita la presenza di dame e cavalieri all’interno dello studio 6 dell’Elios perché le registrazioni già fatte verranno trasmesse in questi giorni.

Cancellato il Trono classico è una fake news

Qualche giorno fa sul web venne diffusa a macchia d’olio una notizia clamorosa che riguardava Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi. Un blog che si occupa della trasmissione di Canale 5 scrisse una fake news, ovvero che il Trono classico veniva momentaneamente sospeso.

Un’informazione che aveva allarmato tutto il pubblico. Quindi invitiamo tutti gli utenti di informarsi solo nei canali ufficiali (Twitter, Instagram, Facebook e Witty Tv) per avere delle notizie veritiere. Le vicende dei giovani continueranno normalmente anche se ultimamente è dedicata a loro solo una puntata.