Grave lutto per Ornella Muti, il messaggio straziante della figlia: “Sei il mio guerriero”

La famiglia dell’attrice Ornella Muti, questa notte ha subito un grave lutto. Andrea Longhi, marito della figlia Carolina Facchinetti, è venuto a mancare dopo aver lottato per tre anni contro un tumore al cervello.

A dare il triste annuncio è stata la povera vedova che, attraverso il suo profilo Instagram, ha informato tutti del tragico avvenimento. I fan, ovviamente, non possono fare altro che starle accanto e mostrare a tutti il loro cordoglio.

Muore il genero di Ornella Muti per un tumore al cervello

Nella sera di mercoledì 26 febbraio si è spento Andrea Longhi. Il giovane compagno di Carolina Facchinetti nel 2017 scoprì l’esistenza di un male al cervello che lo ha portato a combattere una lunga battaglia. Stando a quello che è il messaggio della sua donna, il protagonista è stato un vero guerriero.

Per tutto questo tempo ha lottato con forza e tenacia contro la sua malattia, cercando di non far mancare mai nulla alla sua famiglia. Ricordiamo che il giovane ha lasciato due figli piccoli, Alessandro di 5 anni e Giulia di 3. Si tratta di un grave lutto che ha sconvolto tutta la famiglia di Ornella Muti.

Al momento, l’unico post pubblicato sui social è quello di Carolina. La ragazza ha voluto ricordare l’uomo della sua vita come una persona speciale, un supereroe senza maschera che non si è mai tirato indietro e ha sempre affrontato tutto con grande veemenza.

Grave lutto per la famiglia, Carolina devastata

Adesso il vuoto che ha nel cuore è incolmabile. Nonostante tutte le dicano di farsi forza, per lei è molto difficile seguire il consiglio, dato che la sua forza era proprio lui. Ora il suo compagno può riposare in pace tra gli angeli e può vegliare su di lei e sui suoi figli dall’alto. Ornella Muti e Naike Rivelli, invece, non hanno ancora commentato il grave lutto subito dalla povera Carolina.

La figlia della nota attrice ci ha tenuto a rimarcare quanto fosse innamorata del suo uomo e quanto, grazie a lui, sia riuscita a scoprire il vero amore. I messaggi di cordoglio e di vicinanza sono e saranno sicuramente moltissimi.