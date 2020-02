Gravissimo lutto per Ornella Muti e Naike Rivelli: “Troppo poco tempo insieme…” [FOTO]

Grave lutto per la famiglia di Ornella Muti

Nelle ultime ore la famiglia di Ornella Muti è stata colpita da un gravissimo lutto. Ebbene sì, qualche giorno fa è venuto a mancare il genero della 64 e cognato di Naike Riveli. Stiamo parlando di Andrea Longhi, il compagno di Carolina Fachinetti, la seconda figlia della nota attrice che quest’ultima ha avuto bei primi Anni Ottanta dal matrimonio con l’imprenditore Federico Fachinetti.

La secondogenita della Muti da qualche anno stava insieme al compianto Andrea e la coppia aveva due bambini: Alessandro di cinque anni, e Giulia di tre. Il ragazzo è deceduto dopo un calvario durato qualche tempo, causato da un tumore cerebrale. Una battaglia che ha preso il via nel 2017 e che, come Nadia Toffa, non c’è stato nulla da fare. E stata la stessa sorella di Naike a dare l’annuncio su IG salutando il suo amore con delle parole molto commoventi.

Il lungo post d’addio di Carolina Fachinetti

Attraverso il suo profilo Instagram, Carolina Fachinetti ha scritto un lungo e commovente messaggio d’addio per il suo grande amore Andrea Longhi. La figlia di Ornella Muti ha scritto che è il suo guerriero e ha lottato con un coraggio e con una forza da leoni. “Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”, ha scritto la sorella di Naike Rivelli sul social network.

Guardando i suoi due figli vede gli occhi del compagno, ma anche un grandissimo vuoto che ha lasciato dopo la sua prematura morte. “Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre”, ha concluso la ragazza al fianco della foto che mostra Andrea. (Continua dopo il post)

I tre figli di Ornella Muti

Per chi non lo sapesse, la 64enne Ornella Muti nella vita ha avuto tre figli. La primogenita Naike Rivelli da padre ignoto e che da tempo fa parlare di sé per gli scatti e video bollenti su Instagram. Poi ci sono altri due figli, ossia Carolina e Andrea.

Quest’ultimo il pubblico di Rai Due lo ha visto nel reality show Pechino Express qualche anno fa. Entrambi sono nati dal matrimonio dell’attrice con l’imprenditore Federico Fachinetti, naufragato nel 1996.