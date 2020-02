Pamela Barretta del trono over esagerata in bikini, lato B di marmo e seno perfetto: lo scatto è da bollino rosso

La nuova vita di Pamela ed Enzo dopo la partecipazione trono over

Ormai sono circa 5 mesi che Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno deciso di abbandonare il trono over e vivere la loro relazione lontani dalle telecamere. La coppia sembra molto affiata e nell’ultimo periodo viaggia di continuo.

Attualmente, i due ex protagonisti di uomini e Donne sono partiti per le Maldive e dai loro scatti si vede tutta la passione e l’amore che li unisce. A lasciare i fan senza parole, però, alcuni foto della dama… Vediamo perchè.

Pamela Barretta infiamma i social con il suo fisico statuario

Da circa un paio di giorni, Pamela e Enzo continuano sui loro profili Instagram a caricare storie mente si godono il mare, il sole ma soprattutto tanto relax. I più attenti però si sono soffermati sulla bellezza della Barretta e sopratutto sul suo fisico.

La donna nonostante sia mamma e abbia quasi 40 anni ha un corpo perfetto e le sue forme fanno invidia anche ad una ventenne. A lasciare tutti senza parole il suo lato B (come si vede nell’immagine seguente) che sembra di marmo e il suo seno prosperoso messo in evidenza nel bikini. (Continua dopo il post)

Matrimonio in vista per la dama di Uomini e Donne?

Una storia d’amore come quella nelle favole. Dopo tante delusioni e un matrimonio finito, Pamela Barretta ha trovato il suo principe azzurro. Enzo è tutto ciò che cercava e grazie alle sue attenzioni è riuscita a farla innamorare in pochissimo tempo.

La loro conoscenza infatti è stata molto breve all’interno del parterre e nel giro di poche settimane hanno salutato Maria. Dopo uno splendido viaggio a Dubai per le vacanze di Natale adesso i due sono alle Maldive e sulla meravigliosa isola è arrivata una proposta inaspettata.

Durante una passeggiata romantica in spiaggia, l’ex cavaliere del trono over ha affermato in modo gioioso: “Matrimonio alle Maldive?” scherzando poi con chi avrebbe fatto o meno da testimone. Nonostante per ora sia solamente una battuta in tanti non vedono l’ora che i due convolino a nozze. A quanto pare ad avere lo stesso desiderio è anche la donna…