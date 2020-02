Nicolai sembra creare ancora problemi nel programma, ecco che cosa è successo in questi giorni

Amici 19: Nicolai crea ancora problemi, interviene Giuliano Peparini

Nicolai non è apprezzato dal pubblico di Amici 19. Avrete notato che in studio nelle ultime puntate per lui non ci sono stati mai applausi. Il motivo è il suo comportamento e il pubblico in gran parte si sta chiedendo come mai gli venga permesso di dire e fare certe cose.

Da quando è entrato nella scuola (poco tempo fa e nessuno sa il perché), ha mancato di rispetto a tutti: ai professori, ai suoi compagni di avventura, a professori esterni. A Timor Steffens in puntata ha detto che “è ora che inizi a parlare in italiano”.

Durante una lezione con un prof esterno si è alzato e se ne è andato dicendo che “non sarebbe rimasto a sentire solo stupidaggini”. Ma questi sono solo alcuni episodi. Anche con l’imminente inizio del Serale Nicolai continua a creare problemi. Prima in casetta con i ragazzi il ballerino ha iniziato a isolarsi e a litigare, poi si è preso la libertà di rimanere a letto e di non presentarsi a lezione. Inoltre, tratta male gli assistenti di Giuliano Peparini che lavorano solamente per lui.

Giuliano Peparini riprende Nicolai

Gli assistenti di professori e direttore artistico hanno più volte cercato di far ragionare Nicolai dicendogli che con il suo comportamento manca di rispetto a tutta la squadra e se salta la lezione con lui si creano dei problemi.

Il ballerino, comunque, ha continuato a lamentarsi dei ritmi di lavoro, delle modalità, tanto da chiedere alla redazione di non lavorare più “con certe persone”. Giuliano Peparini a quel punto è entrato in sala e gli ha spiegato che quello è il loro modo di lavorare. Prima gli assistenti gli fanno vedere i passi, poi lui stesso arriva a perfezionare la coreografia. Nicolai deve avere pazienza e rispetto.

Tuttavia, anche nelle prove in studio Nicolai ha dato segno di poco rispetto e comportamenti infantili. Giuliano gli ha parlato di nuovo dicendo che non sta avendo un comportamento corretto, che non deve dare baci e sorrisi solo quando è di buon umore, deve sempre avere un comportamento corretto.

Il direttore artistico di Amici 19 gli ha chiesto, inoltre, di trattare meglio le sue partner e di pensare sempre che se fa un torto a qualcuno è come se lo facesse a lui, Giuliano.

Il pubblico continua a non capire come mai a Nicolai venga permesso di comportarsi in questo modo. Nessun professore va a parlare con lui, nessun professore ha mai chiesto dei provvedimenti quando altri sono stati puniti per molto meno. Voi che cosa ne pensate?