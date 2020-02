Gigi D’Alessio in crisi con Anna: lui pubblica lettera d’amore ricevuta

Lo scorso 24 febbraio il cantante napoletano Gigi D’Alessio ha compiuto 53 anni e i suoi social, come prevedibile per un artista del suo calibro, sono letteralmente esplosi. Sono stati in molti, infatti, a lasciare un messaggio di augurio al loro beniamino.

Tra tanto clamore ed affetto, però, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare: il silenzio della sua compagna Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha infatti preferito non sbilanciarsi, non pubblicare alcun commento. Una scelta che va ad alimentare il gossip che in questi giorni sta diventando sempre più fitto ed insistente.

C’è crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio?

I rumors, ormai da più di qualche settimana, parlano di una presunta crisi della coppia. In realtà il pettegolezzo non è stato confermato dai diretti interessati, ma qualche indizio ha destato molta preoccupazione tra i follower.

La 33enne il mese scorso ha a festeggiato il suo compleanno in compagnia dei suoi amici, senza Gigi e pare proprio che sia accaduta la stessa cosa ora. A sollevare i sospetti le abitudini social dei due, i quali, in tempi sereni erano soliti pubblicare foto insieme e dolcissime didascalie d’amore: oggi regna solo un preoccupante silenzio. Che fine ha fatto la compagna con la quale condivide la vita da più di 20 anni?

Gigi D’Alessio emozionato e felice

Il conduttore di “20 anni che siamo italiani” ha ricevuto comunque una bellissima sorpresa che ha voluto condividere con il suo pubblico. Gigi ha infatti postato una lettera d’amore che gli è stata recapitata dai suoi quattro figli, Claudio, Luca, Ilaria (avuto dalla sua ex moglie Carmela Barbato, con la quale ha ristabilito un rapporto di amicizia) e Andrea, il bimbo nato dalla relazione con Anna Tatangelo.

L’artista ha voluto così ringraziare tutte le persone speciali che gli sono state vicine nel giorno del suo compleanno, compresi illustri amici che hanno lasciato un commento sulla sua bacheca, come la conduttrice di Domenica In Mara Venier che ha scritto: “Auguri fratellino”.