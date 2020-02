Serena Enardu ha un problema di salute: le è venuto nella casa del GF VIP (fFOTO)

Serena Enardu, ex concorrente del GF VIP, ha annunciato a tutti i suoi fan di avere un problema di salute. Nel corso della giornata di ieri, ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali era dall’otorino per sottoporsi ad una visita.

A farle compagnia, naturalmente, c’era come sempre sua sorella Elga, la quale l’ha supportata e incoraggiata per tutto il tempo. Ad ogni modo, l’esito del controllo ha evidenziato un’infiammazione delle vie aeree. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il problema di salute di Serena Enardu

Tra i personaggi più discussi di questa edizione del GF VIP c’è la compagna di Pago. La ragazza non è stata apprezzata molto dal pubblico, sta di fatto che è stata fatta fuori alla prima occasione valida. Stessa sorte, purtroppo, è spettata anche al suo fidanzato. Ad ogni modo, l’esperienza all’interno del reality show è costata anche un problema di salute per Serena Enardu. Una volta tornata a casa, infatti, la ragazza è subito andata dall’otorino in quanto accusava dei disturbi.

Il dottore in questione le ha fatto una visita con un tubicino inserito direttamente all’interno delle narici. Si è trattato di un esame un po’ invasivo e fastidioso che, infatti, ha innervosito parecchio la bella sarda. Al termine del controllo, la protagonista ha annunciato di avere un’infiammazione al naso. Stando a quanto emerso, il tutto sarebbe dovuto alla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia

Tutta colpa del GF VIP

Successivamente, Serena Enardu è entrata nel dettaglio ed ha spiegato meglio la natura del suo problema di salute. A quanto pare, l’aria condizionata, sempre accesa nel reality show, ha fatto infiammare le vie aeree della concorrente. Adesso, dunque, dovrà sottoporsi a delle cure antinfiammatorie. La situazione non è affatto preoccupante per fortuna, ma si tratta comunque di una situazione che va curata quanto prima.

Questa mattina, ad esempio, l’influencer ha detto di essere in viaggio e, considerando l’emergenza che sta vivendo l’Italia a causa del Coronavirus, avrebbe gradito indossare una mascherina, ma non è stata in grado di reperirla. Il fatto di avere già un’infiammazione in atto contribuisce, sicuramente, a generare un po’ più di apprensione per la protagonista.