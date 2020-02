Amici 19: Talisa lascia il programma prima del Serale? Ecco che cosa è successo

Dubbi sulla partecipazione di Talisa al Serale. Ecco che cosa è successo negli ultimi giorni nel talent

Amici 19: Talisa infortunata, Serale a rischio per la ballerina

I dieci concorrenti che potranno esibirsi sul palco del Serale di Amici 19 sono stati scelti. Si tratta dei cantanti Nyv, Gaia, Giulia, Martina, Francesco e Jacopo e dei ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa. Tuttavia, proprio quest’ultima si è infortunata e adesso la sua partecipazione al Serale è a rischio.

Nel daytime di Canale 5 di mercoledì 26 febbraio, Maria De Filippi ha parlato con la ballerina e ha detto che il suo infortunio mette a rischio la sua presenza per il Serale. Anzi, dopo la prima visita erano quasi sicuri di doverle far lasciare definitivamente il programma. Poi, invece, il medico che l’ha presa in cura ha detto che prova a farla tornare in forze entro tempi brevi con una adeguata terapia.

Talisa non sapeva che la sua partecipazione fosse a rischio e per questo ha ringraziato la conduttrice per averle spiegato appena prima di scoppiare a piangere. La ballerina aveva capito che, quando si è fatta male alla caviglia, non si trattava di una semplice storta ma di qualcosa di più. Tuttavia, le sue lacrime erano per lo stress. Adesso proverà a seguire le indicazioni del medico e Maria stessa le ha detto che ripasserà le coreografie che ha già fatto in modo da non rimanere indietro rispetto agli altri.

Gli infortuni di Amici 19

I ritmi con i quali i ragazzi di Amici 19 hanno lavorato nel corso di questi mesi hanno portato più di una volta a qualche infortunio. Qualche volta si è trattato di qualcosa di risolvibile nell’arco di pochi giorni con l’aiuto di un fisioterapista, altre volte, invece, no. Infatti, Federico Pietrucci ha dovuto lasciare il talent a seguito di un infortunio alla mano per il quale è stato anche operato.

Negli ultimi giorni anche Nicolai ha avvertito un problema al polpaccio, ma sembra che non sia nulla di grave. Di certo, non è una situazione come quella di Talisa, costretta a camminare con le stampelle.

Ricordiamo che anche qualche anno fa Andreas Muller si era infortunato ad un gomito durante le prove per il Serale ed era stato costretto ad abbandonare il programma. L’anno successivo è tornato ed ha alzato la coppa.