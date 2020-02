Tempesta d’amore, anticipazioni: Jessica deve fare una scelta

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d’amore vedono Jessica protagonista. La giovane donna, dopo anni passati a pensare solo al suo tornaconto, capirà che in lei qualcosa sta cambiando. Tutto ciò grazie alla presenza di Henry, capace di scioglierle il cuore. Jessica, per amore, arriverà a compiere un gesto inaspettato.

Tempesta d’amore: Jessica innamorata più che mai

Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) ed Henry Achleitner (Patrick Dollmann) rafforzeranno ancora di più il loro rapporto nel corso delle prossime puntate della soap opera. L’estetista non rinuncerà al suo amore per il veterinario e arriverà a fare un gesto che potrebbe finalmente far capire ad Henry la verità riguardo i suoi sentimenti.

La situazione però non sarà facile, visto che nelle puntate di Tempesta d’amore vedremo il bel veterniario passare molto tempo con Frenzi. Le speranze di Jessica però non risulteranno affatto vane. Stando alle anticipazioni infatti, Henry si accorgerà di provare qualcosa per lei.

Dopo la tragedia che lo ha colpito, Lindbergh si rifugerà nell’alcol, sebbene sia consapevole che non possa risolvere i suoi problemi. Jessica non gli volterà le spalle e proverà ad offrirgli il suo supporto, preoccupata per lui. Qualcosa però rovinerà i suoi piani, come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore. Cosa succederà?

Jessica copre Paul

Come raccontano le anticipazioni della soap opera in onda su Rete 4 Tempesta d’amore, Jessica si troverà di fronte ad una decisione molto difficile. L’estetista sarà al settimo cielo quando finalmente Henry le chiederà di uscire con lui. Un sogno che si avvera, se un imprevisto non contribuisse a rovinare tutto.

Paul sprofonderà sempre di più nel baratro della depressione e dell’alcol. L’uomo si ubriacherà fino a perdere i sensi. Preoccupata per il suo silenzio, Jessica si precipiterà a a casa sua e lo troverà completamente ubriaco. La giovane non se la sentirà di lasciarlo in quelle condizioni e così, suo malgrado, chiamerà Henry inventandosi una scusa per non andare all’appuntamento con lui.

Nello stesso tempo, Jessica non vorrà mettere in cattiva luce Paul e così dirà al bel veterinario di non poterlo raggiungere perché Luna si è sentita poco bene. Come rendono noto gli spoiler di Tempesta d’amore, Henry interpreterà male le parole di Jessica e farà un passo indietro nei suoi confronti. Come evolverà la situazione? Non resta che attendere le prossime puntate dell’amata soap tedesca per scoprirlo.