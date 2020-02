Lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi: l’inedito fuorionda, ecco cosa è successo (VIDEO)

Continua a tenere banco la notizia relativa alla lite avvenuta in diretta tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi, in queste ore è spuntato anche un inedito fuorionda. Il programma Striscia la notizia, parlando della categoria “I nuovi mostri”, ha mostrato quanto accaduto in studio a Live non è la D’Urso e non solo.

La trasmissione satirica di Antonio Ricci ha mostrato a tutti anche quello che è successo dietro le quinte tra la conduttrice e un autore di nome Ivan. A quanto pare, se in diretta la padrona di casa ha mostrato un certo contegno, a telecamere spente ha perso molta più pazienza.

Lite fuorionda tra Barbara D’Urso e un autore

Quello che è accaduto durante la precedente puntata di Live ha lasciato tutti i telespettatori basiti. Il giornalista, infatti, ha mandato in diretta a quel paese la conduttrice, lasciando gli ospiti senza parole. Dopo la pesante discussione, però, la padrona di casa ha mandato la pubblicità. Quando si è recata dietro le quinte, si è scontrata con un suo autore. Ebbene, duorionda Barbara D’Urso ha commentato la lite con Vittorio Sgarbi ed è sembrata alquanto adirata.

Dagli audio diffusi su Canale 5 emerge che l’autore in questione abbia provato a convincere la presentatrice a non cacciare dallo studio un ospite. Lady Cologno, però, non ne ha voluto sapere ed ha detto che non avrebbe mai accettato di essere trattata in quel modo a casa sua. Per tale ragione, ha detto che Sgarbi le avrebbe dovuto chiedere scusa se avesse voluto continuare a stare seduto in studio.

Vittorio Sgarbi non chiede scusa

Quando è tornato il collegamento, però, la situazione non è sembrata per niente più distesa. Dopo l’episodio fuorionda, Vittorio Sgarbi non si è affatto scusato con Barbara D’Urso, anzi, ha continuato a sostenere la sua posizione. La donna, allora, ha fatto finta di ignorarlo ed è andata avanti parlando di altre cose.

In seguito, il critico d’arte ha commentato quanto accaduto ed ha detto di essere disposto a denunciare la sua interlocutrice per provato a cacciarlo dallo studio. Lady Cologno, invece, non è più intervenuta in merito alla vicenda, lasciando che fossero gli altri a parlare.