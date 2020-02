“Ma sei senza reggiseno…?”: Paolo Bonolis in difficoltà, la cognata fa sognare ad Avanti un altro! [FOTO]

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato? E’ una fake news

Da alcune ore sul web gira voce che Paolo Bonolis e Luca Laurenti abbiano avuto una forte discussione dietro le quinte di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5. Un’informazione lanciata da Dagospia che alla fine si è rivelata una fake news. Infatti, attraverso i profili social di Marco Salvati, autore della trasmissione Mediaset, è arrivata la secca smentita su un possibile raffreddamento dei rapporti tra i due professionisti romani.

Il loro sodalizio che dura da circa 30 anni è ancora molto solido e non c’è stata nessuna discussione. Per quale motivo allora è stata diffusa una notizia falsa? Nel frattempo il conduttore romano si trova in difficoltà per le foto che la moglie Sonia Bruganelli e la cognata Claudia Ruggeri pubblicano sui loro account IG.

Paolo Bonolis: la moglie e la cognata sexy su IG

Ebbene sì, Paolo Bonolis si è trovato tra l’incudine e il martello. Se da una parte la moglie Sonia Bruganelli posta uno scatto che la mostra in topless e con un perizoma mentre fa il bagno lontano dall’Italia, dall’altra c’è Claudia Ruggeri che condivide uno scatto bollente su IG.

Ebbene sì, la cognata del conduttore romano è tornata a far girare la testa al suo pubblico social grazie ad un’immagine sensuale. La donna si trova dietro le quinte di Avanti un altro! mentre attende il suo ingresso nello studio 1 del centro Elios di Roma. La modella dà appuntamento a tutti coloro che la seguono di sintonizzarsi su Canale 5 per guardare una nuova puntata.

Claudia Ruggeri e lo scatto sensuale su Instagram

I più attenti hanno notato che Claudia Ruggeri, ovvero Miss Claudia di Avanti un altro!, ha tagliato i capelli mostrando un nuovo look. Dietro le quinte del game show di Canale 5 la donna ha una mise davvero sensuale con un vestitino succinto che mostra tutte le sue forme.

Tra i vari commenti apparsi sotto il post, dei follower hanno chiesto alla diretta interessata se indossasse il reggiseno o no. Uno scatto che ha ricevuto un boom di likes e commenti positivi. Ecco la foto in questione: