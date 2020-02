Amici: Maria De Filippi chiarisce la vicenda di Irama e Warner, ecco come sono andate davvero le cose

Maria De Filippi ha messo fine alle polemiche che giravano attorno a Irama e al contratto con la casa discografica. Ecco che cosa ha detto la conduttrice

Amici: Maria De Filippi mette fine alle polemiche su Irama e Warner

Come ricorderete bene, due anni fa, Irama ha interrotto il suo contratto con la Warner per poter partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo era già conosciuto dal pubblico, aveva partecipato a Sanremo Giovani, ma poi non era riuscito ad affermarsi nel panorama musicale italiano. Per questo ha deciso di provare ad entrare nel talent.

Dopo il percorso fatto da Irama, durante il Serale, tra lui e la casa discografica c’è stato un altro incontro. Il cantante ha ribadito le sue motivazioni per non essere stato soddisfatto del trattamento ricevuto, ma alla fine ha firmato un nuovo un contratto con la Warner.

Questo ha creato diverse polemiche. Maria De Filippi ha chiarito una volta per tutte la vicenda in occasione della conferenza stampa per il Serale di Amici 19. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo davvero.

Irama e Warner: la spiegazione di Maria De Filippi

Viste le tante voci che circolavano in quel periodo di accordi sottobanco, di malafede e quant’altro, Maria De Filippi ha deciso di chiarire la vicenda. La conduttrice ha spiegato che Irama aveva un contratto con la Warner, ma non ne era soddisfatto e voleva provare ad affrontare il programma.

Il contratto andava quindi chiuso, così come da regolamento del talent, ma la casa discografica aveva chiesto una penale di 100.000 euro. Maria aveva e ha tutt’ora dei buonissimi rapporti con Alboni, il presidente di Warner, e gli ha chiesto di lasciar andare il ragazzo. Lui ha accettato, con l’unica condizione di poterlo rivedere prima della fine del programma.

Poi sappiamo tutti com’è andata. Irama ha avuto un incontro con una rappresentante della casa discografica alla quale lui ha raccontato in lacrime di non essersi sentito apprezzato. Tuttavia, hanno chiarito tutti gli aspetti passati, presenti e futuri e adesso hanno un rapporto continuativo da due anni.

Irama dopo Amici ha avuto un grandissimo successo e continua ad fare album e concerti in tutta Italia. Qualche volta è tornato nel programma che gli ha dato questa opportunità, al quale è sempre molto grato. Che cosa ne pensate? È finalmente tutto chiarito?