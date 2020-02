“Scrivo sotto l’effetto di droga…”: Striscia la Notizia smaschera Achille Lauro. E il ruolo di Mara Venier?

Striscia la Notizia si occupa di Achille Lauro

Nella puntata in onda martedì 26 febbraio 2020, il tg satirico Striscia la Notizia si è occupato di Achille Lauro, il cantante che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nello storico programma di Antonio Ricci è stato trasmesso un servizio all’artista che col brano ‘Me ne Frego’ ha conquistato i primi posti delle classiche radiofoniche.

La trasmissione condotta da Ficarra e Picone ha intitolato il servizio: “Il nuovo Achille Lauro in versione zen”. Striscia ha sottolineato come il cantante negli ultimi tempi sembra molto più calmo rispetto a qualche anno fa, quando faceva a cazzotti con i fan nei locali in cui cantava e faceva musica. Per questo cambio? Chi è la responsabile della sua mutazione?

Mara Venier artefice del cambiamento di Achille Lauro?

Sembra un ricordo lontano quando Achille Lauro, senza nascondersi dietro un dito, diceva in pubblico che la droga è un veicolo per l’arte. Oppure quando dichiarava nelle interviste che lui scriveva i suoi testi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ma a quanto pare tutto questo è solo il passato, l’artista sembra essere un’latra persona. Ma cosa gli è accaduto? Il tg satirico Striscia la Notizia ha una sua teoria.

Nella puntata in onda mercoledì è stato detto che Achille ha avuto una metamorfosi quasi sospetta, che nasconde forse lo zampino di Mara Venier. Ricordiamo, infatti, che il ragazzo è molto amato dalla conduttrice veneziana , che più volte lo ha ospitato a Domenica In e che ha difeso a Sanremo durante un’intervista in radio. Per caso è lei l’artefice di questa improvvisa redenzione?

Ficarra e Picone salutano Striscia la Notizia

In attesa di una risposta da parte dei diretti interessati, Ficarra e Picone sono agli sgoccioli a Striscia la Notizia. Infatti i due comici palermitani sabato sera saluteranno il pubblico del tg satirico dando appuntamento alla prossima stagione televisiva.

Da lunedì, infatti, dietro il bancone ci saranno il veterano Gerry Scotti e la new entry Francesca Manzini. Quest’ultima sarà lì solo per cinque appuntamenti e poi verrà sostituita dalla showgirl elvetica Michelle Hunziker.