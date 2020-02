Paolo Bonolis e Luca Laurenti si dicono addio? La verità sul loro litigio

Nelle ultime ore sono sempre più numerose le indiscrezioni sulla presunta lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La coppia che fa televisione insieme da più di 30 anni sembrerebbe essere in ‘crisi’.

C’è, infatti, chi ha riportato la notizia di un forte scontro dietro le quinte di Avanti un altro. I fan dei due conduttori sembrano davvero spaventati e sperano tanto che questo sia solo un pettegolezzo. Ma cosa è successo quindi all’interno del programma?

Scontro tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis

A riportare la notizia di un presunto scontro tra luca Laurenti e Paolo Bonolis è stato Dagospia. Stando ad alcune voci di corridoio, qualcuno avrebbe visto i due amici litigare dietro le quinte di Avanti un Altro.

Purtroppo, i motivi della presunta lite non sono stati svelati e di conseguenza non si ha nessuna certezza. L’unica cosa certa se così fosse, e che una delle coppie più divertenti della televisione italiana si potrebbe separare dopo decenni di collaborazione.

Ovviamente un allontanamento tra Laurenti e Bonolis sarebbe davvero la fine per gli amanti del duo. Per ora non ci resta altro che aspettare e sperare che sia solo un cattivo pettegolezzo.

Cosa è successo dietro le quinte di Avanti un altro?ù

Che sia la fine di trent’anni di carriera? La lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti sembra essere stata trasformata in una sorta di separazione, ma qualcuno è arrivato a risollevare i fan del conduttore di Avanti un altro.

Un amico di Bonolis,infatti, ha spiegato che i due colleghi seppur litigano spesso dietro le quinte riescono sempre a trovare un punto d’incontro e il loro malumore è solo temporaneo.

Ad occuparsi del ‘caso’ anche alcuni giornalisti di Fanpage.it che facendo accurate ricerche hanno scoperto che il rapporto tra Paolo e Laurenti è più solido che mai solido e hanno smentito le voci di una separazione tra loro.

Lavorando insieme da tanti anni è normale litigare anche per una coppia di ferro come la loro, l’importante è trovare sempre il coraggio di ammettere i propri errori.