Chi l’ha visto? , il caso di Luca Cristello, scomparso nel 2002

Recentemente, il programma di Rai 3 Chi l’ha visto? è tornato ad occuparsi del misterioso caso di scomparsa di Luca Cristello. Luca scomparve il 17 maggio 2002. Il giovanissimo sparì da Francica (Vibo Valentia) facendo del tutto perdere le sue tracce.

La sua famiglia ha tentato di ritrovarlo sano e salvo in questi 18 anni, ma inutilmente. Il padre e la madre di Luca erano separati. Per molto tempo, il giovane aveva vissuto all’interno di un istituto, decidendo di trasferirsi in nord Italia per cercare lavoro, per poi tornare in Calabria.

Chi l’ha visto? : la misteriosa scomparsa di Luca Cristello

Una mattina, Luca Cristello uscì per andare a trovare sua sorella Rosa. Pranzò da lei, per poi andare via: avrebbe avuto un appuntamento con un amico riguardante la vendita di un telefonino. Da quel momento, del ragazzo si persero le tracce. Come ricorda Zoom24, un mese dopo la sparizione di Luca giunse una segnalazione a Chi l’ha visto?.

Qualcuno affermò di averlo all’interno di un’auto nera a Torino, qualcun altro segnalò di aver visto il giovane nel territorio di Francica il giorno in cui scomparve, senza però sapere altro. Rosa, la sorella di Luca Cristello, è stata ultimamente ospite da Federica Sciarelli, tornando a parlare del fratello. Tuttavia, è anche vero che quest’ultimo scomparve nel 2002 e dopo 18 anni è molto difficile riuscire a trovare una soluzione al giallo.

Fu forse vittima di un sequestro?

Dopo 18 anni di mistero, in alternativa a quella di allontanamento volontario, per la scomparsa di Luca Cristello vi è solo un’ipotesi plausibile: quella della lupara bianca. Prima di sparire nel nulla, Luca era ossessionato dal denaro che avrebbe dovuto ricevere di lì a poco.

È possibile (ma resta tutto da confermare) che Luca avesse problemi di debiti e che quella sera si sarebbe dovuto incontrare con i suoi possibili creditori. Luca aveva in mente di chiedere di temporeggiare per riuscire ad accumulare la somma, oppure si trovò si trovò dinanzi alla richiesta di una cifra troppo alta per le sue possibilità? Se fosse ancora vivo, oggi Luca Cristello sarebbe un uomo di 32 anni.