Ex tronista di Uomini e Donne esce dal carcere e racconta il suo dramma: “Il mondo ti crolla addosso”

Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne, una volta uscito dal carcere ha deciso di raccontare la sua terribile esperienza. Il ragazzo è noto al grande pubblico per aver partecipato al talk show di Canale 5 un po’ di tempo fa. Dopo l’esperienza, però, si trovò a frequentare dei brutti giri, per il quali fu arrestato.

Nel 2017, infatti, il ragazzo andò in galera, dove avrebbe dovuto scontare tre anni. In realtà, il suo tempo di permanenza è stato più breve di così, ma l’esperienza è stata comunque drammatica.

L’esperienza in carcere dell’ex tronista di Uomini e Donne

Il settimanale Novella 2000 ha deciso di intervistare l’ex tronista di Uomini e Donne affinché spiegasse la sua esperienza in carcere. Alessio fu arrestato per estorsione e la sua posizione era davvero compromessa.

Nel periodo di prigionia, il ragazzo ha spiegato di essere arrivato a perdere addirittura 15 kg. Per tutto il tempo non faceva altro che domandarsi come avesse fatto a finire in quel posto e non riusciva a farsene una ragione.

Lo Passo ha detto di aver diviso la cella con altri tre uomini, i quali si trovavano lì per scontare delle pene parecchio lunghe. Ogni giorno era devastante ed interminabile. Ad ogni modo, per fortuna quell’incubo adesso è terminato, e Alessio è potuto tornare ad impossessarsi della sua vita. Durante l’intervista, infatti, ha spiegato anche cosa ha fatto subito dopo la detenzione.

Come ha ripreso la sua vita e i progetti futuri

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che, una volta uscito dal carcere, è subito andato a La Spezia dalla sua famiglia e dagli amici veri. L’esperienza gli è servita a comprendere quali sono le persone che realmente gli vogliono bene e gli sono rimaste accanto in un momento così difficile.

Il protagonista ha detto che adesso il suo obiettivo è quello di trasformare in lavoro una delle sue più grandi passioni, ovvero, quella per lo sport e per il personal trainer. Alessio, inoltre, ci ha tenuto a chiarire di non essere colpevole del reato per cui è stato accusato ed ha spiegato di avere voglia di andare anche in televisione a raccontare la sua storia. Dunque, lo vedremo presto nei salotti di Barbara D’Urso?