Elga Enardu, lato B da urlo su Instagram, fans in delirio

Conosciamo tutti Serena Enardu per le vicende che, a Temptation Island prima e al GF VIP dopo, l’hanno vista protagonista col fidanzato Pago.

Non tutti sanno, però, che Serena ha una sorella gemella, bellissima come lei. Si tratta di Elga Enardu, comunque seguitissima sui social (specie su Instagram). E proprio dai social arriva la bomba che ha scatenato i fans: un video di Elga in costume in cui mostra un lato B da capogiro.

Elga Enardu, la sostenitrice numero uno di Serena

Come è normale che sia, dato che il rapporto tra gemelli è speciale, Elga Enardu è sempre stata la sostenitrice numero uno di sua sorella Serena. E questo vale sia a Uomini e Donne che a Temptation che, ultimamente, al Grande Fratello VIP.

Il rapporto tra le due sorelle è davvero molto simbiotico dal momento che si supportano a vicenda in qualunque occasione. Tra le passioni delle due sorelle, i social si piazzano indubbiamente al primo posto. Abbiamo visto, tra l’altro, come un like al tentatore Alessandro abbia scatenato il putiferio nella casa del GF VIP.

Elga e il suo fondoschiena che non passa inosservato

Ad essere protagonista sui social è, stavolta, Elga Enardu. La ragazza ha da poco pubblicato un video su Instagram con cui ha lasciato i fans a bocca aperta. Ecco il particolare che ha scaldato la temperatura tra i followers. (Continua dopo la foto)

Un costume intero, è vero, ma davvero pochissimo viene lasciato all’immaginazione. Il capo esalta sicuramente le curva perfette di Elga che mostra, orgogliosamente, la schiena e il lato B. Un fisico perfetto che è di certo il risultato dell’esercizio fisico costante e di un’alimentazione sempre sana e regolare.

Inutile dire che i commenti al video da parte delle migliaia di fans che hanno avuto modo di vederlo non si sono fatti attendere. Followers letteralmente scatenati, in delirio davanti ad una bellezza a tratti disarmante come quella di Elga Enardu.

Cosa penserà Serena di questo video? C’è da scommetterci che ne appoggia la scelta come, tra l’altro, ha sempre appoggiato la sorella da quando, 43 anni fa, sono venute al mondo.