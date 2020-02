Assorbenti gratis: la norma che abolisce la vecchia tampon tax

Novità bella e buona in Scozia a partire da questi giorni. I cittadini, anzi le cittadine, possono dire addio alla tampon tax. D’ora in poi verranno distribuiti assorbenti gratis, dopo la decisione del parlamento di approvare la legge per la libera distribuzione.

Assorbenti gratis: cambiamento radicale nell’ordinamento scozzese

Diciamo la verità, per le donne ogni mese affrontare il ciclo mestruale comporta delle spese non indifferenti. Tuttavia d’ora in poi saranno distribuiti assorbenti gratis sul territorio scozzese. Questo è quanto stabilito in una legge approvata in questi giorni, che ha finalmente deciso di dire basta alla tampon tax.

In tal modo saranno azzerati tutti i costi di questi prodotti che d’ora in poi verranno elargiti senza costi aggiuntivi. Un gran bel passo in avanti a fronte del fatto che in Scozia vige una norma che impone una tassazione su questa tipologia di prodotti.

L’approvazione della legge

Secondo quanto riportato dai media locali questa nuova legge sugli assorbenti gratis prende il nome di “Period Products Scotland Bill”. Il Parlamento ha totalizzato ben 112 voti in favore dell’abolizione della tassa, contro i nove pareri negati e un solo astenuto.

La proposta vagliata e approvata è stata portata dinanzi al tavolo parlamentare dalla laburista Monica Lennon. Questa nuova legge per gli assorbenti gratis costerà allo stato oltre 24 milioni di sterline l’anno. In tal modo tutte le donne dello stato potranno avere tamponi e assorbenti a costo zero, quasi sicuramente distribuiti sia direttamente da sedi preposte sia in vari luoghi pubblici e nelle farmacie.

Il disegno di legge ancora da sistemare

Resta tuttavia da considerare che per questa nuova legge contro la tassa sugli assorbenti mancano dei perfezionamenti. Il disegno normativo infatti dovrà essere sottoposto ad un ulteriore procedimento all’interno del Parlamento. La qual cosa potrebbe provocare ulteriori modifiche e variazioni all’interno ei vari emendamenti.

Sta di fatto che il governo si è posto come scopo quello di favorire le donne, soprattutto quelle appartenenti a famiglie con basso reddito. Non c’è modo migliore dunque di portare la parità di genere attraverso un piccolo contributo per una cosa normalissima, quale il ciclo mestruale femminile. Non resta che aspettare l’ultimo passaggio della legge, per capire se ci saranno ulteriori modifiche a riguardo.