Sara Soldati nasconde un segreto al GF VIP? Ecco di cosa si tratta

Nelle ultime ore gira voce che Sara Soldati stia nascondendo un interessante segreto nella casa del GF VIP. All’interno dell’ultimo numero di Oggi, in edicola da giovedì 27 febbraio, è stato sganciato uno scoop molto interessante. Stando a quanto emerso, infatti, sembra proprio che la ragazza, al di fuori della casa di cinecittà, abbia un fidanzato ad aspettarla.

La notizia, di per sé non è molto eclatante, a renderla più frizzante è il fatto che lei ha sempre negato di essere legata a qualcuno al di fuori delle telecamere e non solo. In una precedente notte ha anche fatto una bollente confessione su Denver. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il segreto di Sara Soldati

L’influencer Sara Soldati potrebbe non essere del tutto sincera con i coinquilini del GF VIP, ma potrebbe nascondere un pesante segreto. Stando a quanto emerso su Oggi, la ragazza pare abbia un fidanzato ad attenderla al di fuori del reality show. La persona in questione si chiamerebbe Carlo e sarebbe l’ex fidanzato di Dayane Mello. Il suo cuore, dunque, sembrerebbe battere solo per lui secondo i giornalisti del settimanale in questione.

Dopo la diffusione di questo pettegolezzo, però, sorgono spontanee delle domande. Per quale ragione la fanciulla ha voluto tenere nascosto questo dettaglio? Ogni volta che è saltata fuori la questione, infatti, lei ha sempre fatto intendere che fosse single. A confermare tutto ciò vi sono anche alcune sue dichiarazioni fatte nei confronti di Andrea Denver.

L’influencer deve fare chiarezza al GF VIP

Negli ultimi giorni, infatti, la protagonista ha dichiarato nella notte di nutrire una forte attrazione nei confronti del coinquilino Andrea. Proprio in virtù dei suoi comportamenti, tutti aveva sempre ritenuto che la ragazza non fosse impegnata.

Una volta reso manifesto questo segreto, però, Sara Soldati dovrà sicuramente dare delle spiegazioni al GF VIP. Molto probabilmente, infatti, nella prossima puntata sarà chiamata a commentare la questione e vedremo come affronterà l’argomento.

In merito a Carlo, infine, ci sono poche informazioni. Ciò che si sa è che è un ricchissimo discendente della dinastia dei fabbricanti d’armi e noto alla cronaca rosa per essere stato fidanzato con l’ex concorrente dell’isola dei famosi Dayane Mello.