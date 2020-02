“Siamo nati così…”: Elodie completamente senza veli sullo scoglio, la foto che fece scalpore

Il successo di Elodie Di Patrizi

Elodie Di Patrizi sta attraversando un bellissimo periodo sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La cantante che è arrivata alla finalissima di Amici nel 2015 è felicemente fidanzata col collega Marracash. Inoltre è reduce del grande successo con ‘Andromeda’, il brano che ha portato al Festival di Sanremo 2020.

L’artista italo-francese negli ultimi tempi ha conquistato anche Instagram grazie ad una serie di foto che la mostrano in pose e mise sensuali. Infatti la ragazza non dimostra solo di avere talento, ma anche di essere sexy. Tempo fa la giovane aveva sollevato un polverone mediatico per uno scatto in cui mette in bella evidenza il fisico tonico e asciutto.

La cantante italo-francese e quello scatto di nudo che fece scalpore

Ebbene sì, qualche tempo fa la bella Elodie Di Patrizi si era mostrata sul suo seguitissimo account Instagram totalmente nuda. Uno scatto molto sexy e artistica al tempo stesso. Al fianco del post l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi aveva scritto la seguente didascalia: “Siamo nati così”.

Inoltre la cantante aveva fatto un riferimento temporale, ovvero il 5 maggio 2015. Ovviamente questa data ha un grande significato per l’artista romana, perché è proprio quella della finale del talent show di Maria De Filippi, in cui la fiamma di Marracash aveva raggiunto il secondo posto, dietro al vincente Sergio Sylvestre. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla foto di nudo di Elodie

La foto in questione mostrava Elodie Di Patrizi priva di vestiti e senza biancheria intima. Nello specifico la Di Patrizi prendeva il sole sugli scogli mettendo in bella mostra il suo tatuaggio a forma di croce posizionato sul braccio sinistro.

Ma era ben visibile parte del décolleté e del lato B. Un’iniziativa che aveva lasciato a bocca aperta i follower superando 67 mila like e oltre mille commenti positivi. Tra questi anche delle critiche dai soliti leoni da tastiera che hanno sempre da dire per tutti i personaggi dello spettacolo.