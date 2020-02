Il gestaccio di Anna Tatangelo a Gigi D’Alessio, mai vista una cosa del genere: fan preoccupati

Anna Tatangelo e Gigi D’lessio si sono lasciati?

Sembra proprio che tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio le cose non vadano bene. Qualche settimana fa una nota rivista di gossip aveva lasciato uno scoop, ovvero che i due artisti sono di nuovo in crisi.

Ora Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini è tornato sull’argomento svelando alcuni particolari che potrebbero supportare questa indiscrezione. Cosa sta accadendo davvero ai genitori del piccolo Andrea? Ricordiamo che i due si erano già separati per un anno per poi tornare nuovamente insieme.

Momenti di crisi per la coppia

Stando a quanto riportato al settimanale di gossip Chi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio starebbero attraversando un periodo molto delicato. Sembra proprio che i due cantanti per il momento siano molto distanti. Il cantautore partenopeo e l’artista di Sora sono apparsi insieme per l’ultima volta nel novembre 2019.

Era a 20 anni che siamo italiani, l show del venerdì sera di Rai Uno con lo stesso D’Alessio e l’attrice spagnola Vanessa Incontrada. Da quel momento i due si sono allontanati. Infatti nessuno li ha più visti né in giro per strada, né sui vari social network. Ma la preoccupazione dei fan è aumentata ancora di più per il gestaccio della cantante frusinate nei confronti del padre di suo figlio Andrea. Cosa è successo?

Anna Tatangelo non fa gli auguri di buon compleanno a Gigi D’Alessio

Per essere più precisi non c’è stato nessun gesto. Infatti in occasione del compleanno di Gigi D’Alessio che è stato qualche giorno fa, la bella Anna Tatangelo no ha fatto nulla sui social network. In poche parole non le ha fatto né gli auguri e nemmeno condiviso pubblicamente un pensiero nei confronti del compagno di vita.

L’ultima volta che i due artisti si erano separati dopo una crisi, era stata la stessa cantante di Sora a lasciare l’abitazione di Roma. Al momento, però, nessuno delle due parti ha proferito parola, infatti tutto tace. Arriverà prima o poi una conferma o smentita da parte dei diretti interessati?