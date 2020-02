“Ci fai venire un colpo…”: Antonella Mosetti completamente svestita sul letto, visione celestiale [FOTO]

Le iniziative bollenti di Antonella Mosetti

Dopo aver attaccato ferocemente Antonella Elia, al momento nella casa del Grande Fratello Vip 4, Antonella Mosetti si è scatenata su Instagram. Infatti, in questi ultimi giorni la nota soubrette laziale ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo scial in cui appare completamente nuda, facendo vedere ai follower tutta la sua bellezza esplosiva.

Ma le iniziative bollenti dell’ex volto di Non è la Rai non sono terminate qui, infatti ha postato anche una meravigliosa backstage che ha letteralmente infiammato la rete. In pratica si vede la madre di Asia Nuccetelli senza nulla all’interno di una vasca da bagno.

La soubrette laziale senza veli sul letto: follower in tilt

Ma le iniziative osè di Antonella Mosetti non sono terminate. La bella soubrette che anni fa ha condotto Paperissima Sprint col compianto Mike Bongiorno, ha allietato il suo popolo social con un altro scatto seducente. Nello specifico è possibile vedere la madre di Asia Nuccetelli sdraiata a pancia in giù sul letto con addosso nulla.

La donna è in topless e nella parte inferiore del corpo ha solo un paio di collant nere che, talmente sono trasparenti che come non ci fossero. Ovviamente il post ha riscosso un grandissimo successo su Instagram ricevendo migliaia di mi piace e complimenti. Come era prevedibile non sono mancati nemmeno le feroci critiche da parte dei soliti haters. (Continua dopo il post)

Antonella Mosetti contro Antonella Elia

La soubrette Antonella Mosetti ci è andata giù pesante nei confronti della collega Antonella Elia, ex compagna di avventure a Non è la Rai. Infatti durante la messa in onda della 12esima puntata del Grande Fratello Vip 4, mentre tra la Elia e Patrick Ray Pugliese litigavano per via delle accuse sul peso, la madre di Asia Nuccetelli ha detto la sua.

“Però l’Elia, ragazzi, va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale. Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così”, ha detto la donna che ultimamente si scatenando su IG con degli scatti seducenti.