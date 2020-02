‘L’amore è una cosa semplice… ‘: Loredana Lecciso zittisce Romina, la dedica ad Al Bano conferma il ritorno di fiamma

Continua a tenere molto acceso il gossip, il triangolo amoroso formato da Al Bano Loredana Lecciso e Romina Power. La soubrette pugliese questa volta sembra aver voluto lanciare una frecciatina alla sua rivale mettendo in chiaro la sua posizione.

Nelle ultime settimane si era parlato di un riavvicinamento per la coppia e a quanto pare così è stato. La mamma di Jasmine Carrisi ha emozionato tutti con una dedica meravigliosa rivolta al suo compagno.

La dedica della Lecciso ad Albano

Poche ore fa Loredana Lecciso ha pubblicato una stories molto particolare. Dopo aver postato un immagine accanto ad Al Bano felice e sorridente, la donna ha evidenziato lo scatto in una stories. Nulla di strano se come sottofondo non avrebbe messo una canzone che parla di amore. Si tratta di un brano di Tziano Ferro ‘L’amore è una cosa semplice’ che a quanto pare la donna ha voluto dedicare al suo uomo.

Come già detto in precedneza la soubrette salentina sembra aver ritorvato la serenità accanto al suo compagno dopo aver passato un periodo di crisi. Nessuno fino ad oggi ha mai capito il motivo della loro separazione anche se in tanti hanno ipotizzato l’arrivo di Romina Power. (Continua dopo la foto)

Tra Al Bano e Loredana si è riaccesa la passione

Loredana Lecciso come si vede nell’immagine abbraccia il suo uomo quasi come se volesse fare uno sgarro a Romina. Recentemente, la soubrette ha dichiarato alle telecamere della D’Urso che negli ultimi tempi con Al Bano è tutto cambiato.

Addirittura c’è più passione di un tempo e questo lascia intendere che l’amore procede a gonfie a vele. Dall’altra parte, invece, troviamo la Power che nello stesso tempo non perde occasione per lanciare frecciatine alla soubrette.

Più volte, la cantante italoamericana ha dichiarato che tra lei e suo marito nn c sarà mai un addio, perchè entrambi sono uniti da molte cose. Oltre alla stessa passione per la musca, l’ex coppia della felicità ha 4 figli e ben due nipoti.