Il Segreto anticipazioni spagnole: una morte sospetta

Le nuove ed ultime anticipazioni spagnole della soap Il Segreto vedono una morte alquanto sospetta. Eulalia, la rivale di Francisca, perderà la vita mentre la Montenegro sarà disperata per le sorti del marito Raimundo, scomparso nel nulla. Rosa, dopo aver confessato di essere incinta, verrà raggiunta da Adolfo, pronto a fare il matrimonio riparatore.

Il Segreto anticipazioni: Francisca assente al funerale di Isabel

Nelle puntate iberiche della soap opera, vedremo Ignacio prendere una inaspettata decisione. L’uomo deciderà di incontrare Maria Jesus, sebbene con un secondo fine.

Le proporrà infatti una grossa somma di denaro per sparire per sempre dal paese e allontanarsi da Pablo. La donna non accetterà, visto che proprio ora ha incontrato suo figlio. Nel frattempo, Mauricio chiederà a Francisca se è stata lei a porre fine alla vita di Isabel, ma la Montenegro negherà categoricamente.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che anche Marcela e Matias parleranno di quanto accaduto, giungendo alla conclusione che c’è qualcosa di strano. Al cimitero tutti attendono l’arrivo della bara di Isabel e Dolores non capirà come mai Francisca sia assente.

La morte di Eulalia

Proseguendo con gli spoiler de Il Segreto, sappiamo che Francisca non sarà al funerale di Isabel perché dovrà incontrare Eulalia. La sua rivale storica perderà la vita per mano della Montenegro, ma non prima di metterla in allarme, dicendole che Raimundo è in pericolo e che si trova in un luogo lontano.

Subito dopo, giungeranno sul luogo il Capitano Huertas, Mauricio e Tomás, che vedranno con il loro occhi l’intera scena. Francisca dirà loro di essere molto preoccupata per il marito e di avere intenzione di iniziare immediatamente le ricerche.

Ci sarà quindi un colpo di scena nelle puntate spagnole de Il Segreto: Isabel ha finto la sua morte per mettere in trappola Eulalia. Intanto Adolfo cercherà di tranquillizzare Rosa, promettendole di essere un buon padre. La ragazza però non gli crederà, certa che sia innamorato di Marta e che la sposi solo per adempiere alle sue responsabilità.

Finalmente, Mauricio porterà buone notizie a Francisca: un ragazzo ha visto Raimundo vivo poco prima che morisse Eulalia. Ora, non resta che trovare il giovane per sapere che fine ha fatto l’Ulloa. Rosa si rallegrerà quando saprà che Isabel è viva e che ha finto la sua morte per mettere in trappola Eulalia.

Infine, gli spoiler rivelano che Pablo e Carolina avranno modo di parlare del loro amore impossibile e, ancora una volta, non riusciranno a trattenere le loro emozioni. Ricordiamo che queste puntate andranno in onda su Canale 5 tra circa sei mesi per via della differenza temporale con la programmazione spagnola.