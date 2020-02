Elisabetta Canalis a luci rosse, per lei solo intimo di pizzo nero trasparente: si vede tutto [FOTO]

Elisabetta Canalis incanta la Fashion Week di Milano

In occasione della Fashion Week di Milano, anche se il capoluogo lombardo si trova in difficoltà per il Coronavirus, Elisabetta Canalis ha spiazzato tutti i presenti. Il motivo? L’ex velina di Striscia la Notizia si è presentata alla manifestazione internazionale con una mise davvero accattivante.

Ovvero con una maglia talmente trasparente che praticamente si vedeva il suo décolleté. L’attrice sarda, infatti, che vive a Los Angeles col marito e sua figlia Skyler Eva, ha messo in evidenza tutta la sua bellezza, nonostante i 41 anni compiuti lo scorso settembre.

L’ex velina di Striscia la Notizia in pizzo nero trasparente

Di recente Elisabetta Canalis è tornata a far parlare di sé per un’altra iniziativa social. Attraverso il suo seguitissimo account IG, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso uno scatto in cui si mostra in intimo nero di pizzo. Si tratta di un capo di lingerie composto da un unico pezzo ma, grazie alle sue trasparenze fa vedere praticamente tutto.

L’ex collega di Maddalena Corvaglia si è mostrata in splendida forma e perfetta nella posa che ha adottato durante la realizzazione della foto. In pratica la madre di Skyler Eva ha i capelli sciolti sulle spalle ed uno sguardo abbastanza serio. Mentre le braccia della 41enne sono posizionate dietro la schiena. L’intero outfit viene messo in risalto dalla parete rossa alle sue spalle. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

Al fianco dello scatto appena descritto, la bella Elisabetta Canalis ha scritto la seguente didascalia: “Mi sono innamorata di questo body di intimissimi per la serata più romantica dell’anno. Voi cosa sceglierete?”.

Un messaggio che ha scritto in inglese per farlo comprendere anche ai follower che la seguono da varie parti del mondo. Si tratta di uno shooting fotografico per pubblicizzare un noto brand di biancheria intima femminile e maschile per cui fa la testimonial da diverso tempo. Il pst in questione ha ricevuto un botto di likes e tantissimi commenti contenenti complimenti ed ammirazione.