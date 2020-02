Caterina Balivo a Domenica in, se Mara Venier va via

Caterina Balivo a Domenica in? Nelle ultime ore, si è diffusa una voce che avrebbe del clamoroso se venisse realizzata. La conduttrice napoletana, che settimana scorsa ha compiuto 40 anni, è in onda da settembre 2018 con il programma pomeridiano Vieni da me.

Partito con ascolti molto bassi, la trasmissione quest’anno è cresciuta parecchio e, più volte, sfonda il muro dei 2 milioni ed il 15% di share, regalando un buon traino alla soap Il Paradiso delle Signore, che va in onda dopo. Ed ora, per la Balivo, si stanno aprendo nuove porte.

Mara Venier verso l’addio alla Rai?

La testata TvBlog ha annunciato poche ore fa, che Mediaset vuole Mara Venier alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Un’offerta allettante per la presentatrice veneta, che è rimasta delusa dal comportamento degli ispettori Rai, ma non sarebbe l’unica cosa che ostacolerebbe la conferma di Mara Venier per il terzo anno di fila. L’anno prossimo, Canale 5 ha in mente di far tornare Domenica Live dalle 14:00 con Barbara D’Urso (Live verrebbe cancellato in tal caso).

La Venier avrebbe poca voglia di scontrarsi di nuovo con la sua amica, dopo che entrambe si sono chiarite lo scorso anno. Infatti, nell’autunno 2018, tra le due scoppiò una lite via social quando i due contenitori andavano in onda in contemporanea. In ogni caso, la Rai ha preso posizione a favore di “Zia Mara” e a fine stagione, farà di tutto per convincerla a rimanere al suo posto.

Caterina Balivo a Domenica in?

Caterina Balivo sarebbe la prima candidata a Domenica in, nel caso la Venier andasse via (di nuovo) dalla Rai. I motivi sono vari. Si tratta di una delle poche conduttrici capaci di condurre ore di palinsesto e con molte amicizie nel mondo dello spettacolo. Un punto a favore, è il suo programma Vieni da Me, che parte proprio alle 14:00 del pomeriggio dal lunedì al venerdì, realizza due milioni contro la roccaforte delle soap opera e Uomini e Donne su Canale 5.

E, quindi, non è remoto che questi numeri possano essere ripetuti e, magari, anche superati, nel dì di festa. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha una grande stima verso la Balivo, come dimostratole in una delle puntate dove venne intervistato in collegamento da Sanremo. A questo punto, bisognerà vedere se la presentatrice accetterà ed, in tal caso, se rimarrà anche a Vieni da Me oppure lascerà la conduzione.

Difficilmente, la Rai penserà ad un volto de La Vita in Diretta, come fatto con Cristina Parodi dopo la cancellazione de L’Arena di Giletti nella stagione 2017/2018, la quale condusse per un anno l’edizione di Domenica in meno vista di sempre (11% di share e meno di due milioni di spettatori).