La famiglia Rodriguez si allarga: pancino sospetto per Cecilia (FOTO)

A quanto pare il pancino di Cecilia Rodriguez non è più un sospetto. Come già detto altre volte sia Belen che la sorella hanno voglia di allargare la loro famiglia e sembra che entrambe stiano progettando di farlo insieme. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la sorella minore delle Rodriguez ha trovato la felicità accanto ad Ignazio Moser e i due sembrano pronti al grande passo.

La forza delle sorelle Rodriguez

Nel corso di questi anni i Rodriguez sono stati amati e odiati. Belen e la sua famiglia hanno sempre combattuto contro tutto e tutti anche quando per loro le cose non sono state semplici.

La modella argentina è stata travolta dal gossip sopratutto per via del divorzio da Stefano De Martino, ma anche dall’addio con Andrea Iannone. Grazie a Jeremias suo fratello, però, la coppia è riuscita a superare il brutto momento e a tornare insieme. Lo stesso vale anche per la sorella Cecilia che da quando ha conosciuto Ignazio Moser è completamente cambiata.

La giovane ha incontrato la sua metà all’interno del reality del Grande Fratello Vip lasciando in diretta Francesco Momento. Da mesi si parla di un possibile matrimonio ma anche della voglia di diventare genitori.

Cecilia Rodriguez è pronta a diventare mamma?

Cecilia è pronta a diventare mamma e più volte non ha mai nascosto questo desiderio. Ormai oltre ad avere accanto una persona che ama ha affermato di avere l’età giusta. La sorella di Belen ha tolto addirittura il percing all’ombelico che ha fatto in Argentina insieme al compagno. In attesa di una vera conferma, considerando il fatto che la coppia per ora ha rimandato anche il matrimonio, c’è molta probabilità che Belen possa diventare zia. (Continua dopo il post)

Intanto, l’unica cosa certa è il loro amore e la loro relazione che procede a gonfie vele. La Rodriguez è ben vista anche dai genitori di Ignazio che non vedono l’ora di diventare nonni. Per ora, ci teniamo a precisare che questi sono solo rumors e la modella non ha confermato la notizia.