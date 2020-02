Una Vita trame spagnole: un allagamento ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Servante e Fabiana vivranno attimi di terrore, dopo aver scoperto che la loro pensione è stata allagata. Intanto, Rosina e Liberto faranno pace dopo la complicata vicenda che li ha visti litigare per colpa di Genoveva. Alfredo infine si troverà faccia a faccia con un misterioso uomo che si intrufolerà a casa sua.

Una Vita spoiler spagnoli: Rosina perdona Liberto

Nelle prossime puntate della soap, Susana verrà a sapere che Liberto ha fatto testamento dopo che Rosina ha lasciato il quartierino. Preoccupata, la sarta inizierà a pensare all’eventualità che l’uomo possa suicidarsi.

Nel frattempo, Felipe scoprirà che Genoveva l’ha solo usato per arrivare a Bryce e rubare i soldi dei vicini. L’avvocato, furioso, le griderà in faccia tutto il suo disprezzo. Stando agli spoiler di Una Vita, Liberto si recherà al fiume dove per la prima volta ha incontrato Rosina e si lascerà prendere dallo sconforto.