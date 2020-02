Antonio Zequila GF Vip contro Adriana Volpe, “Dirò tutto storia di una notte”

Arriva la conferma di Antonio Zequila sulla storia con Adriana Volpe, è stata solo una notte, ma Adriana nega

Non è ancora finita la diatriba fra Antonio Zequila e Adriana Volpe, l’attore torna alla carica e rivela che fra loro c’è stato un flirt. Zequila ha dunque ribadito che lui e Adriana hanno avuto una storia di una sola notte, e non hanno preso solo un caffè insieme.

La Volpe però non ci sta e continua a negare. Adriana finora ha sempre sostenuto di non aver avuto alcuna storia con Zequila, addirittura non ricordava che avevano preso un caffè assieme. Quale sarà la verità?

Intanto Zequila ha detto di voler svelare tutta la verità al Grande Fratello Vip. La verità ovviamente è quella che racconta lui, e che nella scorsa puntata aveva omesso. Infatti, durante la puntata di lunedì 24 febbraio, mentre c’era il confronto live con la Volpe, Zequila ha smentito di aver avuto una storia con la conduttrice.

Antonio Zequila dirà la verità sulla storia con la Volpe

Ad Alfonso Signorini l’attore aveva detto di essersi spiegato male. E così le cose si erano calmate, perché Adriana si era scagliata contro di lui che diceva cose non vere. Eppure, mentre stava chiacchierando con la Elia, Antonio Zequila è tornato sull’argomento.

Insomma, ha nuovamente detto di aver avuto una storia con la Volpe, cosa che risale a trent’anni fa. L’attore ha confermato di aver conosciuto la conduttrice quindi in tempi remoti, e ha deciso di chiarire la questione con Signorini.

Durante la prossima diretta quindi Zequila svelerà questa cosa a tutti, anche se non sarà una cosa elegante, ma vuole dire la verità. Antonio rimarcherà questa cosa per dimostrare come allora era veramente un bellissimo uomo e nessuna donna sapeva resistergli.

La Elia crede alla versione di Antonio

La Elia ha raccontato con attenzione quanto le ha riferito Antonio Zequila e ha creduto alla sua versione. Antonella è infatti convinta che lui dica la verità e che Adriana sia una bugiarda. Anzi, a sostegno di Zequila la Elia ha detto che se lei fosse andata con un uomo non avrebbe avuto problemi a dirlo.

Tuttavia, Antonella ha anche detto a Zequila che Adriana ha i suoi validi motivi per smentire il loro flirt. Non è dello stesso parere Antonio, che sembra essere stato ferito nell’orgoglio per la non ammissione della Volpe. Come reagirà Adriana non appena Zequila rivelerà in diretta la sua versione? Staremo a vedere!