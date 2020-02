Lee Phillip Bell, morta la creatrice di Beautiful e Febbre d’amore

Scomparsa Lee Phillip Bell, creatrice di Beautiful e Febbre d’amore, l’autrice mancherà tanto agli attori che hanno espresso il loro cordoglio

E’ scomparsa Lee Phillip Bell, creatrice di Beautiful e Febbre d’amore. La storica autrice di due delle soap americane più famose al mondo ha è morta nella sua casa di Beverly Hills. La donna aveva 91 anni e a dare la notizia della sua morte sono stati i figli.

William James Bell, Bradley Phillip Bell e Lauralee Bell Martin, hanno dato la notizia sui social e scritto anche un post commovente sulla madre. I figli hanno scritto che è stata una moglie, una madre e una nonna molto affettuosa e comprensiva.

Dalle parole dei figli emerge il quadro di una donna che è stata molto amata da tutti e che ha arricchito la vita di chi l’ha conosciuta. Il marito dell’autrice, Lee Philip Bell insieme al marito William J. Bell, era già scomparso nel 2005.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Lee Phillip Bell

La morte di Lee Phillip Bell ha lasciato un vuoto incolmabile per tutti, non solo per i figli, ma anche tra i colleghi. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio giunti per la sua scomparsa, e in tutti c’è stato un affettuoso saluto per questa donna amata e rispettata. Anche Katherine Kelly Lang, l’attrice che riveste il ruolo di Brooke Logan in Beautiful sin dalla prima puntata, ha scritto un post affettuoso su Instagram.

La Lang ha ricordato Lee come una donna intelligente e divertente, forte e determinata, e sempre sorridente. La Lang ha detto che ogni volta che era accanto a lei la faceva stare bene, era molto premurosa e affettuosa. E’ stato quindi un onore lavorare accanto a lei per 33 anni. L’attrice ha concluso dicendo che le mancherà tantissimo.

Sui social i post affettuosi di molte attrici famose

La notizia della scomparsa di Lee Philipp Bell ha fatto subito il giro del mondo e sui social sono giunti messaggi da parte di colleghi famosi. Anche l’attrice di Febbre d’amore Melody Thomas Scott ha scritto un post in memoria dell’autrice.

La Scott ha ricordato come Lee fosse stata una potente narratrice e una pioniera della televisione. Grazie a lei i pomeriggi passati davanti alla televisione hanno avuto un incremento incredibile. Le sue soap opera hanno conquistato il mondo e la sua mancanza si farà sentire.