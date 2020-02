Fabio Testi vs tutti i concorrenti del GF Vip: “Voglio dirvi che…”

L’attore Fabio Testi ha detto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip di smetterla con gli scherzi di notte e di dare tutti il buon esempio

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione è salita con l’ingresso di Valeria Marini che ha generato scontri violenti con la Elia. Le due concorrenti non provano molta simpatia l’una per l’altra e l’ultimo litigio è stato piuttosto violento.

Antonella e Valeria si sono insultate e sono addirittura arrivate agli spintoni. Dopo la lite la Marini è rimasta in giardino e si è sfogata, iniziando a piangere. La showgirl ha detto di non voler più essere maltrattata da Antonella.

Secondo lei la Elia non sta bene e non è una persona equilibrata. Vivere nella casa del GF con una persona del genere per la Marini non è affatto divertente. In effetti, col passare dei giorni qualcuno sembra diventare più insofferente e tra questi c’è Antonella.

Fabio Testi riprende i concorrenti del GF

La Elia si è scagliata anche contro Fabio Testi, che si era infuriato con coloro che la notte fanno continuamente scherzi e non lo fanno dormire. Infatti, alcuni concorrenti amano passare il tempo di notte facendo dei gavettoni.

E così per riprendere i concorrenti Testi ha detto a tutti di finirla con gli scherzi e di aver cura di ciò che hanno. Fabio non ha sopportato come certe cose vengano sprecate quando invece ci sono persone che non se le possono permettere.

Molti hanno apprezzato le parole dell’attore e lo hanno applaudito, e anche Patrick ha dichiarato di voler seguire le regole. Apparentemente tutti hanno detto sì, ma lo faranno davvero? Oppure continueranno a comportarsi come hanno fatto adesso? Staremo a vedere, intanto domani sera il GF non andrà in onda perché inizierà Amici 19.

La discussione per il posto in stanza

Mentre sembra che tutti abbiano acconsentito a seguire le regole come ha invitato a fare Fabio Testi, è sorta la questione del posto in stanza. Di cosa si tratta? Nulla di particolare, solo che Valeria Marini non sa dove dormire perché vuole stare da sola.

Qualcuno si deve adeguare a dormire nell’oblò, e inizialmente sembrava che toccasse a Sossio che è arrivato per ultimo. La discussione continua per ore, la Marini vuole dormire da sola, non vuole neanche Andrea Denver per non fare arrabbiare il fidanzato.

Alla fine è Patrick Ray Pugliese che si sposta, quasi costretto, e fuori in giardino si lamenta con gli altri. Vedremo come si evolverà la discussione.