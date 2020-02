Un posto al sole, spoiler 28 febbraio 2020: Clara si reca in ospedale

La soap opera Un posto al sole è pronta ad andare in scena con l’ultimo appuntamento della settimana. Stando agli spoiler, la puntata numero 5450 non sarà per nulla noiosa dato che a Palazzo Palladini ci sarà un bel via vai.

Alberto si renderà conto di essere povero e quindi dovrà mettersi in affari con Niko. Quest’ultimo sarà impegnato insieme a Guido e Renato nella sistemazione delle cantine. Infine, spazio alle donne della soap con Clara e Marina. Se quest’ultima sarà pensierosa per la situazione di Fabrizio, la cameriera dai capelli d’oro si recherà in ospedale per abortire.

Un posto al sole anticipazioni venerdì 28 febbraio 2020

Cominceranno i lavori per lo scambio delle cantine e per permettere a Patrizio e Vittorio di viverci dentro. Guido, Niko e di Renato si rimboccheranno le maniche per eliminare alcune cianfrusaglie. Nel frattempo, l’avvocato Palladini si ritroverà in un forte stato precario dato che non avrà abbastanza denaro a disposizione.

Ed ecco allora che, con l’acqua alla gola,, Alberto si vedrà costretto a darsi da fare e a prendere una sofferta decisione. Nel dettaglio, l’uomo venderà la sua auto e troverà un possibile compratore. Niko, infatti, si mostrerà interessato alla macchina dell’avvocato e comincerà a valutarne l’acquisto.

Clara, sempre più turbata e scossa nel profondo, si recherà in ospedale per portare avanti la sua decisione di porre fine alla gravidanza. Intanto, sempre più combattuta tra i suggerimenti di Roberto Ferri e il suo interesse per l’ex compagno Fabrizio Rosato, Marina non saprà più dove sbattere la testa.

Un posto al sole spoiler: Filippo conosce un’altra

Nei prossimi appuntamenti della soap opera partenopea Un posto al sole che saranno trasmessi nella seguente settimana, Giovanna scoverà dei nuovi elementi che la spingeranno a fare degli accertamenti maggiori. La verità verrà a galla finalmente? Intanto, Niko e Alberto faranno una trattativa serrata, il ragazzo sarà fortemente intenzionato ad acquistare l’auto del Palladini.

Filippo conoscerà una certa Cristina e ne resterà piacevolmente colpito al punto tale da inviare una email alla moglie. A quanto pare le strade tra Serena e Filippo stanno per dividersi per sempre.