Grande Fratello Vip: Sossio Aruta rischia la squalifica, ecco che cosa ha fatto

Sossio Aruta rischia di essere squalificato. Ecco che cosa ha fatto nella Casa

GF Vip: Sossio Aruta è un nuovo concorrente

Lunedì 24 febbraio Alfonso Signorini nella puntata in diretta del Grande Fratello Vip ha annunciato l’ingresso di due nuovi concorrenti. Infatti, Valeria Marini e Sossio Aruta hanno fatto il loro ingresso nella Casa.

I due vip sono legati. Vi ricordate la prima edizione di Temptation Island Vip? Ebbene, Valerina Marini era nel villaggio insieme alla compagna di Sossio, Ursula Bennardo, con la quale ha instaurato una grande amicizia. La showgirl stellare, tuttavia, non nutriva simpatia nei confronti di Sossio, colpevole di aver fatto soffrire l’amica nel programma.

Adesso stanno condividendo questa nuova esperienza televisiva e sembra che tra i due le incomprensioni siano acqua passata. Ursula Bennardo continua a condividere sui social momenti trascorsi insieme a Sossio e a Valeria Marini dicendo di essere molto felice di vederli insieme tutti i giorni.

Sossio, lo ricordiamo, è diventato popolare, prima per aver partecipato a Campioni, poi per essere stato nel trono over di Uomini e Donne per anni prima di conoscere Ursula. Con lei c’è stata una relazione piena di alti e bassi. Tuttavia, dopo essersi lasciati e ripresi, la coppia ha deciso di fare un figlio. Adesso hanno una bellissima bambina che si chiama Bianca.

Sossio rischia la squalifica

Da regolamento chi entra al Grande Fratello Vip a programma già iniziato non deve raccontare ai concorrenti che cosa sta succedendo al di fuori su qualsiasi argomento. Sossio Aruta, invece, appena è entrato ha iniziato a raccontare del coronavirus e anche del campionato di serie B.

La regia del reality, appena si è accorta di quello che stava accadendo, ha cambiato inquadratura e ha richiamato Sossio chiamandolo in magazzino. La produzione deciderà di sorvolare sulla vicenda o di prendere provvedimenti?

Qualche giorno fa è accaduta la stessa cosa con Asia, entrata nel reality con Sara e Teresanna. La ragazza si è messa a raccontare agli altri concorrenti quello che è successo a Sanremo tra Morgan e Bugo.

Nonostante Asia non abbia dato chissà quali dettagli relativi alla vicenda, ad ogni modo è una cosa che non si può fare. Tuttavia, non è stato preso nessun provvedimento nei suoi confronti.