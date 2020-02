Amici 19, gossip: scoppia la passione tra due concorrenti, ma lui è ancora fidanzato?

Tra due concorrenti della scuola è nato l’amore ma lui aveva o ha una fidanzata. Ecco che cosa sta accadendo nel programma

Amici 19: scoppia la passione tra due allievi, ma lui è fidanzato

Maria De Filippi lo dice ormai da anni. Ad Amici gli amori nascono in pochissimo tempo. Infatti, dopo il flirt tra Talisa e Skioffi, adesso è il momento di un altro amore. Si tratta di Talisa e Javier. Nel daytime andato in onda su Canale 5 giovedì 27 febbraio Talisa e Javier si sono scambiati delle carezze e degli sguardi d’intesa.

Il ballerino, però, non voleva lasciarsi andare troppo “perché ci sono le telecamere”. Il giorno dopo nella palestra i due ballerini si sono baciati più volte davanti a tutti. Talisa si è lamentata della situazione e poi ha detto “guarda che sei tu che hai la fidanzata”. Javier si è indispettito perché lui e la sua fidanzata si sono lasciati qualche giorno fa, secondo la sua versione.

I baci tra i due sono continuati anche durante la notte, sul divano, mentre altri dormivano o erano distratti a fare altro. Poi, però, Talisa ne ha parlato in camera con le sue compagne d’avventura. Ebbene, la ballerina nutre dei dubbi su Javier nonostante lei sia “proprio cotta”.

Martina, infatti, sentendo dall’amica che fino alla sera prima di entrare in casetta lui era al telefono con la sua fidanzata, le ha consigliato di stare attenta e non credergli. Che cosa succederà? Voi come vedete questa nuova coppia?

Le novità del Serale

Tra poche ore inizierà il Serale di Amici 19 che vedrà sei puntate dedicate ai concorrenti che hanno ottenuto la maglia verde. Si tratta di Talisa, Javier, Valentin, Nicolai, Jacopo, Francesco, Martina, Gaia, Nyv e Giulia.

Tuttavia, Maria De Filippi ha annunciato in conferenza stampa che ci saranno altri due circuiti: Amici All Star e Amici Prof. Al primo verranno dedicate tre puntate e ci saranno ex allievi e cantanti noti che gareggeranno uno contro l’altro. Mentre Amici Prof vedrà la competizione tra i professori, i quali saranno giudicati da Al Bano e Romina Power.

La giuria del Serale sarà composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Tommaso Paradiso. Gli ospiti della prima puntata saranno Elisa, che duetterà con Nyv, J-Ax che canterà con Martina e Emma che si esibirà con Gaia. Inoltre, ci saranno anche Ermal Meta e Alessandra Amoroso.