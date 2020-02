GF Vip: Antonella Elia mette le mani addosso a Valeria Marini, lei chiede la squalifica

È guerra tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le due showgirl sono arrivate alle mani. Ecco che cosa è successo nella Casa

Grande Fratello Vip, rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: chiesta la squalifica

Dalla prima puntata di questa quarta edizione di Grande Fratello Vip il pubblico ha assistito ad una forte antipatia tra Antonella Elia, concorrente, e Valeria Marini, ospite più volte nel reality. Nella puntata di lunedì 24 febbraio Alfonso Signorini ha fatto entrare due nuovi concorrenti: una era proprio Valeria Marini, mentre l’altro era Sossio Aruta.

Inizialmente Valeria Marini ha deciso di tendere una mano ad Antonella Elia. L’ha baciata e abbracciata con l’auspicio che la convivenza forzata potesse andare bene. Tuttavia, questo non è successo. Anzi, le due showgirl sono arrivate addirittura alle mani.

Dopo giorni di provocazioni, insulti e cattiverie, poco fa nella Casa è scoppiata la rissa. A seguito delle prove per la prova settimanale, Antonella ha detto a Valeria di non rompere e quest’ultima ha fatto il gesto con la mano come a dire “ma vattene via”. Tanto è bastato a far scattare di nuovo Antonella che ha iniziato a dire a Valeria che non doveva “rompere i co***” e che doveva andare via lei. Antonella ha anche dato una spinta a Valeria e gli altri concorrenti sono intervenuti per dividerle.

Valeria Marini ha lamentato il fatto che Antonella Elia le ha fatto male con quella spinta che è andata a colpire sopra il seno. Per questo, la showgirl stellare ha chiamato l’attenzione degli autori e ha chiesto la squalifica di Antonella.

Antonella Elia squalificata?

Dopo il gesto e la rissa sfiorata, Antonella Elia è scoppiata a piangere dicendo che non ce la fa più. Tuttavia, ha ammesso più volte di aver messo le mani addosso a Valeria Marini con orgoglio e prendendola in giro dicendo che sicuramente non avrà sentito nulla sopra il seno “visto che è fatto di plastica”.

Il Grande Fratello Vip in questa quarta edizione ha avuto già a che fare con due squalifiche. La prima è stata quella di Salvo Veneziano per le frasi sessiste su Elisa De Panicis. La seconda è più recente e ha coinvolto Clizia Incorvaia e le dichiarazioni fatte sulla mafia. Che cosa si deciderà di fare con Antonella Elia secondo voi?