Spoiler Paradiso delle signore: nasce un nuovo amore tra Dora e Gilberto?

Nelle prossime puntate del Paradiso delle signore assisteremo all’ingresso fisso in scena di un nuovo personaggio, stiamo parlando di Gilberto Sacco, il quale sembrerà molto colpito da Dora. Il protagonista si presenterà da Conti per sottoporre alla sua attenzione un importante progetto che riguarda il grande magazzino.

L’imprenditore opera nel settore cosmetico e vorrebbe che allo shopping center ci fosse anche un angolo dedicato a questo ambito. Sin dal primo momento, però, il nuovo arrivato lancerà delle occhiatine alla giovane Dora. Che tra i due stia per sbocciare l’amore?

Sacco conquista il Paradiso delle signore

Le storie romantiche appassionano sempre molto i telespettatori del Paradiso delle signore, pertanto, anche quella che potrebbe nascere tra Dora e Gilberto sarebbe altrettanto entusiasmante. Sacco è un uomo d’affari il quale chiederà di parlare con Vittorio per presentargli una collezione di cosmetici dalle prestazioni formidabili. Il protagonista sarà così convincente al punto da spingere Conti ad accettare di dargli una chance.

Il direttore del grande magazzino, però, ha intenzione di far testare i prodotti alle sue veneri, le quali saranno le vere giudici di questa iniziativa. Non appena tutti i cosmetici giungeranno nel grande magazzino, Dora verrà designata come l’addetta a truccare le sue colleghe. La ragazza mostrerà, sin dal primo momento, una spiccata propensione in questo settore.

Occhiate ammiccanti tra Gilberto e Dora

Il marito di Marta, allora, deciderà di darle la possibilità di avere un angolino tutto suo all’interno del negozio in cui poter truccare le clienti un giorno alla settimana. Dora prenderà con grande letizia la novella dato che questa potrebbe essere la sua occasione per risplendere in un lavoro che ama da sempre. Con il passare dei giorni, le recensioni delle veneri saranno sempre più favorevoli sui prodotti di make-up proposti dall’imprenditore.

Ad ogni modo, ad incuriosire maggiormente i telespettatori sarà la nascita di un flirt tra Dora e Gilberto al Paradiso delle signore. Per tutta la durata della collaborazione, infatti, non faranno altro che lanciarsi degli sguardi ammiccanti e delle battutine pungenti. Questo, dunque, fa sorgere il sospetto che i due siano prossimi a far scoccare la scintilla.