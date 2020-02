Sara Croce racconta del flirt con Andrea Damante e attacca Giulia De Lellis

Conosciuta principalmente per avere partecipato al programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin 8” nelle vesti di madre natura. Sara Croce ha raggiunto una grande popolarità tanto da conquistare milioni di follower sui diversi social network.

Diventata oggi la nuova bonas nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’influencer nel corso di un’intervista della trasmissione “Rivelo” condotto da Lorella Boccia ha parlato della sua liaison con Andrea Damante, lanciando delle frecciatine velenose anche alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

Dopo la travagliata vicenda amorosa tra Damante e Giulia De Lellis sembrerebbe che i due ex fidanzati abbiamo trovato dei nuovi compagni di vita. Giulia De Lellis si trova tra le braccia del pilota Andrea Iannone. Andrea Damante sembrerebbe aver trovato la felicità accanto a Claudia Coppola. Ma prima di incontrare la modella, all’ex tronista di Uomini e donne sono stati attribuiti numerosi flirt, anche con Sara Croce.

Sara Croce racconta i dettagli del flirt con Andrea Damante

La bonas racconta del primo incontro con Damante durante una serata in discoteca, dove dopo essersi avvicinata alla consolle lui ha cercato di provarci subendo un rifiuto. La giovane influencer era ancora troppo presa dalla storia con l’ex fidanzato.

Aggiunge poi di aver trascorso un week end al mare a Ibiza dove tra i due era scappato un bacio. Dopo essere ritornata da Los Angeles i due hanno preso strade diverse, rimanendo però in ottimi rapporti.

Sara Croce al vetriolo contro Giulia De Lellis: “è arrivata a fare un business esagerato”

È quasi inevitabile il commento dell’influencer sulla storia d’amore e di corna tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dettagli che vengono rivelati proprio nel testo scritto dall’ex corteggiatrice “Le corna stanno bene su tutto ma stavo meglio senza”.

Secondo Sara Croce grazie alla vendita del suo libro Giulia è stata in grado di fare un business esagerato. Affermando che la giovane influencer sappia come muoversi, come pubblicizzare se stessa, e grazie alla storia d’amore e di corna con Damante è riuscita ancora a far parlare di sé. Continuando ad aggiungere che lei stessa non sarebbe mai in grado di scrivere un libro su un suo ex che le ha fatto le corna.

Oggi Sara Croce si dichiara assolutamente single, e nel corso dell’intervista ha raccontato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato ad un concorso in Colombia dove arrivò terza, nel 2017 partecipa anche Miss Italia, sentiva che fosse un anno fortunato per lei.

Dichiara di non essere mai stata troppo consapevole del proprio corpo, e aggiunge che ai casting di Ciao Darwin vogliono vedere ragazze che siano sprint, tanto da essersi presentata nel peggiore dei modi, struccata e con i capelli pinzati.